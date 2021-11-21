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При пожаре в доме в Горно-Алтайске погибли три человека
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Пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, произошел в Горно-Алтайске, сообщил представитель экстренных служб.
«В результате возгорания в частном жилом доме на улице Плодово-Ягодная погибли три человека», – сказал источник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в селе Костово Ольховатского района Воронежской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое детей.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Президент Болгарии Радев объяснил свою позицию по Крыму
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Болгарский лидер Румен Радев вновь заявил, что Крымский полуостров является российским, сообщают болгарские СМИ.
Радев в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление по этому полуострову сообщил, что «аннексия» Крыма является нарушением, но все же территория принадлежит России, передает «Страна.ua» со ссылкой на болгарские СМИ.
«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – заявил он.
Ранее Радаев в ходе дебатов со своим оппонентом, претендующим на пост президента страны Анастасом Герджиковым, назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – заявили в украинском ведомстве.
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Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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Дональда Туска лишили прав за превышение скорости
Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.
«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».
Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.
Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.
Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).
В Сети появились фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Фото, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, опубликовали в Сети.
Кадры опубликовала газета «Известия» в Telegram.
На фото видно, что некоторая мебель и детали интерьера сгорели полностью.
Кроме того, на снимках в комнате певицы можно рассмотреть камин, о котором ранее не упоминалось. Он находится рядом с кроватью, где, согласно некоторым версиям, и началось возгорание.
Напомним, Хлебникова пострадала при пожаре в своей московской квартире. Медики доставили ее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.
Певица в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключали к ИВЛ. Врач сообщал, площадь ожогов у Хлебниковой угрожающая, серьезно пострадало лицо.
Дочь певицы считает, что возгорание могло произойти из-за курения. В экстренных службах подтвердили, что «причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении».
Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой
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В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая.
Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая.
Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности».
Отмечается, что китайская сторона неоднократно предупреждала Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию китайского правительства, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве представительство Тайваня, создал «дурной международный прецедент», передает РИА «Новости».
Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня.
Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии
Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося.
На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Трамп поддержал оправдательный приговор в США застрелившему людей подростку
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп высказался в поддержку оправдательного приговора подростку Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек в штате Висконсин в ходе беспорядков, проходящих под лозунгами BLM (Black lives Matter) в 2020 году.
«Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу с тем, что он был признан невиновным по всем обвинениям <...>. Кстати говоря, если это не считать самообороной, то тогда ничто ей не является», – цитирует Трампа ТАСС.
Напомним, в пятницу присяжные признали Риттенхауса, которому на момент инцидента было 17 лет, невиновным по всем пунктам обвинения. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что обеспокоен по этому поводу. Он призвал американцев мирно выражать свое мнение по этому поводу «в соответствии с верховенством закона».
В 2020 году полицейские города Кеноша в Висконсине ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. В городе произошли беспорядки, губернатор Тони Эверс вводил режим чрезвычайной ситуации в штате.
Позднее в Кеноше 17-летний Кайл Риттенхаус, отстреливаясь от напавших на него, застрелил двух погромщиков.
Жертвами стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. Еще один человек, 36-летний Гайге Гросскройц был ранен. Риттенхаус скрылся от полиции, но позже сдался правоохранительным органам в штате Иллинойс. Погибшие, сам Риттенхаус и раненый Гросскройц являются белыми.
Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы
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Бизнесмен Олег Дерипаска спросил у «бывшего банкира и сегодняшнего общественного деятеля» Михаила Ходорковского, не мешает ли тому спать участие в залоговых аукционах в 1990-х годах.
Дерипаска заявил в Telegram, что для Ходорковского 1990-е годы были «благословенным временем», когда тот «сказочно разбогател». Тогда «каждому дееспособному надо было шустрить, а пока народ массово нищал, забирать в свою роспромовскую корзину сотни предприятий и объектов недвижимости, влиять через депутатов и чиновников на принимаемые законы в собственных корыстных интересах (а это коррупция, как ни крути)».
При этом Дерипаска решил «еще раз уточнить» у Ходорковского, «бывшего банкира и сегодняшнего «общественного деятеля из Лондона», не мешает ли тому спать «участие в залоговых аукционах». Также Дерипаска спросил, «сколько все-таки пришлось заплатить за ЮКОС» – «176 или 177 миллионов». «И деньги на четырехмесячный кредит государству под залог акций ЮКОСа были взяты со счетов Минфина, предназначенные на зарплаты учителей и врачей, или только учителей?» – заявил он.
Дерипаска указал, что о полугодовых «задержках зарплаты бюджетников в 90-е помнят многие», но «не многие помнят, что в те годы бурной активности» Ходорковского «очень часто министерства небескорыстно размещали свои счета в частных банках, а способные бизнесмены брали эти зарплатные денежки и скупали на них ценные постсоветские активы».
Залоговые аукционы – один из механизмов приватизации в России, серия сделок в форме аукциона, проведенных в 1995 году, в результате которых ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты акций нескольких крупных промышленных компаний, включая «ЮКОС».
Напомним, Дерипаска раскритиковал Ходорковского, который выражал намерение управлять Россией «после Путина», за позицию, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны. По словам Дерипаски, «особенность мышления» Ходорковского «и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнется потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживем, ну даже если переживут их не все».
В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.
По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.
В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. При этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд России смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.
Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.
По словам врача, при диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.
«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.
Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.
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Собчак раскритиковала женщин с Рублевки за уроки по «дыханию маткой»
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что среди жительниц Рублевки сейчас модно быть не хозяйками галерей и салонов красоты, а «гурессами», которые «учат дышать маткой».
«Довольно быстро пройдя инстаграммные стадии «не насосала, а подарили», «голо***ый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты», мы стремительно перешли в удивительный новый мир, где это уже не модно», – заявила Собчак в Instagram.
По ее словам, «женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», а «в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магическими знаниями». «Эффект Даннинга-Крюгера в действии», – говорится в сообщении.
Собчак заявила, что «люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений», ведь «действительно, умный человек – это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте». «Вот такой вот новый дивный экспертный мир», – заявила она.
Напомним, у Собчак произошел конфликт с супругой миллиардера Кирилла Шамалова Жанной, которая заявила на телеведущую в прокуратуру, обвинив ее в раскрытии личной информации. Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых.
Перед этим СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 млн рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участницы. Троицкая заявила, что ее задели слова и намеки Собчак о том, что она «охотница за ВИПами».