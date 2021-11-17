При пожаре в доме под Воронежем погибли трое детей

Эксперт указал на блеф Зеленского в вопросах угля

«Импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии и пообещал украинцам семь кораблей «Панамакс» с углем.

«Украина хотела заключить контракты на покупку угля с тремя странами – ЮАР, Польшей и США. Откуда точно идут суда «Панамакс», мы не знаем. Также есть информация о том, что этот уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. То есть Зеленский, вероятно, пиарится на чужом угле и блефует», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Украина оказалась в сложном положении из-за того, что летом не закупала уголь и не готовилась к зиме, не выделив достаточное количество средств.

«К началу отопительного сезона они должны были подготовить порядка 3 млн тонн угля на разных ТЭС, а вместо этого запаслись объемом около 500 тыс. тонн угля. Естественно, этого недостаточно, ведь подобные объемы потребляются очень быстро, – считает собеседник. – Учитывая все это, объемов угля с семи кораблей «Панамакс» им хватит примерно на несколько недель и не факт, что до конца текущего года. Подобные поставки должны идти постоянно, на протяжении всего отопительного сезона, иначе Украину ждут большие проблемы».

«Более того, есть все основания полагать, что стоимость угля, который сейчас идет на кораблях к Украине, завышенная, – полагает Юшков. – Учитывая, что свободный уголь на рынке практически отсутствует, потому что европейцы сами его активно скупают, Украина буквально скребет по сусекам. В условиях возросшего спроса на этот вид энергии цены на него бьют новые рекорды. Поэтому за свободные объемы угля приходится много платить и даже искать его по всему миру, чуть ли не в Австралии».

«Ладно бы еще дефицит был только в одном сегменте энергетики, но на Украине проблемы и с запасами газа, – пояснил эксперт. – К началу отопительного сезона они накопили примерно 18 млрд кубометров, чего должно было бы теоретически хватить, но из этих объемов примерно четверть принадлежит иностранным компаниям, которые явно не собираются продавать этот газ украинским потребителям».

«Они закачали газ в ПХГ Украины для того, чтобы в разгар отопительного сезона, когда в Европе наступят холода и еще больше поднимутся цены на энергоносители, достать эти объемы и продать европейцам. Теоретически если Украина захочет, она может купить эти объемы, но скорее всего европейские частные трейдеры могут сильно завысить цену», – уточнил Юшков.

«Получается, что сейчас у Украины дефицит газа и угля. При этом один вид энергии нельзя заменить другим. Поэтому им срочно нужно изыскивать деньги, чтобы подписывать контракты на гораздо большие объемы поставок угля вместо разовых объемов. Сейчас, конечно, они немного отбились от энергокризиса, но что будет дальше – неизвестно», – подытожил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.

Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года. Позже выяснилось, что уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей через компанию System Capital Management богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову.

Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.

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