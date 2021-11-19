Лавров подтвердил проведение трехсторонней встречи по Карабаху

Встреча по Нагорному Карабаху между Арменией, Россией и Азербайджаном состоится, но для нее нужны предварительные договоренности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», – цитирует главу МИД ТАСС.

Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией. Армянская сторона сообщила о шести погибших 16 ноября.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призывал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.