Лавров подтвердил проведение трехсторонней встречи по Карабаху

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19 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений Артем Геодакян/ТАСС
Целых четыре года россияне наслаждались уникально низкой инфляцией в 4%. Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Продовольственная инфляция достигла двузначного значения. И долю вины за разгон цен глава Центробанка возложила на самих россиян. Действительно ли население может влиять на инфляцию? И где искать выход из инфляционной спирали? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Литву скармливают китайскому дракону

Литву подсылают к китайскому дракону с целью узнать, насколько этот дракон зол и опасен REUTERS/Carlos Barria
В Литве открылось официальное представительство Тайваня – и теперь все с интересом ждут, что будет с Литвой. Вильнюс пошел дальше всех малых стран в желании разозлить Пекин, с которым, казалось бы, у него нет никаких резонов ссориться. Возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Российская экономика сближает Донецк и Луганск

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...

Санкции против миграции еще пригодятся Европе

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики. Подробности...

Россия создает напряжение на Западе

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Призыв Путина создавать «известное напряжение» на Западе для обеспечения стабильности и безопасности фиксирует ситуацию де-факто новой холодной войны с НАТО. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Украину побили по огурцам

Обсуждение: 4 комментария

Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

Обсуждение: 5 комментариев
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 9 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
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    Лавров подтвердил проведение трехсторонней встречи по Карабаху

    19 ноября 2021, 15:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Встреча по Нагорному Карабаху между Арменией, Россией и Азербайджаном состоится, но для нее нужны предварительные договоренности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», – цитирует главу МИД ТАСС.

    Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией. Армянская сторона сообщила о шести погибших 16 ноября.

    Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призывал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.


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    Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
    		    16 ноября 2021, 20:29
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», – говорится на сайте Кремля.

    Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (21)
    Посол Армении не подтвердил официальный запрос о помощи к России

    16 ноября 2021, 17:21

    Текст: Вера Басилая

    Армения пока не передавала России официального письменного запроса о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщил посол в Москве.

    «Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайно серьезная, Ереван по разным каналам контактирует с Москвой по этому вопросу, но письменного запроса помощи Армения пока не передавала», – приводит РИА «Новости» слова армянского посла.

    В Минобороны Армении заявили, что 12 армянских военнослужащих попали в плен в ходе интенсивных боев на восточной границе.

    Ранее секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение.

    В начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (11)
    Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта

    16 ноября 2021, 20:18

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки, сообщили в Минобороны России.

    «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», – приводит сообщение российского ведомства ТАСС.

    Раннее сообщалось, что Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (8)
    В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией
    		    17 ноября 2021, 10:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.

    «В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также министерство обнародовало список погибших. Уточняется, что в списке жертв значатся лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых, передает ТАСС.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе. 

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

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    Коментарии (12)
    Армения пожаловалась на беспорядочный огонь на границе со стороны Азербайджана
    		   18 ноября 2021, 09:55
    Фото: mil.am
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.

    «Вечером 17 ноября подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях Тавушского участка армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10.00 (9.00 мск) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны.

    Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

    Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.

    Коментарии (13)
    Армения заявила о погибших и раненых в конфликте на границе

    16 ноября 2021, 16:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе наступления азербайджанских вооруженных сил на восточном направлении, у армянской стороны есть погибшие и раненые, сообщило минобороны Армении.

    «По состоянию на 16.00 (15.00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Информация о пострадавших и погибших уточняется, также известно о потере двух боевых позиций, добавили в армянском оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (5)
    Жителей Армении попросили не отвечать на звонки с азербайджанских номеров

    16 ноября 2021, 18:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Гражданам Армении не следует отвечать на звонки, исходящие от азербайджанских номеров, заявил армянский единый информационный центр при правительстве страны.

    «На номера абонентов армянских телефонных операторов могут поступать звонки и сообщения с азербайджанских номеров и инернет-аккаунтов. Просим игнорировать подобные сообщения и звонки, так как они нацелены на распространение паники среди населения», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

    Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Ведомство уточнило, что ведется наступление азербайджанских вооруженных сил, у армянской стороны есть погибшие и раненые.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (0)
    Армения намерена начать процесс демаркации границ с Азербайджаном

    16 ноября 2021, 18:43

    Текст: Елена Мирошниченко

    Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, но этот вопрос не должен быть связан с проблемой Нагорного Карабаха, об этом на встрече с послом США Линн Трейси заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает пресс-служба Совбеза.

    «Секретарь Совбеза также отметил, что Армения готова начать процесс демаркации и делимитации, который, однако, не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха. Он также представил оперативно-тактическую обстановку на армяно-азербайджанской границе после нападения вооруженных сил Азербайджана. Секретарь Совбеза подчеркнул, что данные действия Азербайджана являются ударом по демократии в Армении», – приводит сообщение ТАСС.

    Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (2)
    Россия выразила готовность в содействии стабилизации на азербайджано-армянской границе

    16 ноября 2021, 19:33

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций, заявило Министерство обороны Азербайджана со ссылкой на телефонный разговор глав ведомств.

    «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил Министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с ситуацией на азербайджано-армянской государственной границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник Гасанов отметил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, были решительно пресечены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения военных действий и стабилизации ситуации», – говорится на сайте МО Азербайджана.

    Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (2)
    Глава Евросовета призвал Пашиняна и Алиева прекратить огонь

    16 ноября 2021, 18:28

    Текст: Кристина Коваленко

    Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о проведенных переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, политиков он призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.

    «В свете сегодняшних событий провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост, написанный Мишелем.

    Глава Евросовета отметил «сложную ситуацию в регионе», призвав политиков к сотрудничеству по преодолению напряженности ради стабильности Южного Кавказа.

    В МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали атаку в восточном направлении границы, вторглись на территорию страны, что стало причиной гибели людей. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.

    В минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, идут бои. В Баку заявили об ответе на провокации армянской стороны, в результате чего были уничтожены противотанковые средства и минометы Армении. 

    Власти Армении попросили у России защиты территориальной целостности страны. Сейчас готовится письменное обращение по этому поводу. 

    Коментарии (0)
    Пашинян оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

    16 ноября 2021, 21:21

    Текст: Вера Басилая

    Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная, хотя и очень напряженная, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвав международное сообщество дать оценку происходящему.

    «Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная. Но в целом обстановка остается крайне напряженной. Разговоры о приграничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет спора, есть прямая агрессия против Армении», – приводит ТАСС слова Пашиняна.

    При этом премьер назвал действия Азербайджана «прямой агрессией против суверенитета и территориальной целостности Армении» и призвал международное сообщество дать оценку происходящему.

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

    До этого сообщалось, что Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.

    Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 

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    Коментарии (0)
    Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении вопросы региональной безопасности

    17 ноября 2021, 16:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба аппарата СБ России.

    «Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

    Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.

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    Пашинян заявил о затягивании Баку процесса делимитации и демаркации границы

    17 ноября 2021, 16:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская сторона трижды затягивала вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы в ответ на предложение России, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    «Россия трижды вносила предложение [о начале демаркации и делимитации], и фактически все три раза мы соглашались продвигать процесс. Я думаю, что процесс не сдвинулся с места из-за затягивания со стороны Азербайджана или отсутствия конкретного ответа», – цитирует Пашиняна ТАСС.

    Он подчеркнул, что мирное разрешение пограничной ситуации – это очень важно, и все предложения, высказанные Ереваном ранее на эту тему, остаются в силе.

    Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призывал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.

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    Россия согласилась помочь в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных

    17 ноября 2021, 13:50

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

    Мирзоян сообщил на встрече с руководителями глав аккредитованных в стране дипмиссий, что «у армянской стороны есть один погибший, 12 пленных, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна, поисковые работы ведутся с участием российской стороны», передает РИА «Новости».

    Ранее Кремль призвал стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности.

    Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.

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    В Армении обвинили Азербайджан в попытках отвлечь внимание от карабахского конфликта

    17 ноября 2021, 13:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Действия Азербайджана на границе с Арменией преследуют цель отвлечь внимание международного сообщества от карабахского конфликта, заявил на встрече с аккредитованными в стране дипломатами глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

    «Убеждены, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорнокарабахского конфликта, создавая напряженность на армяно-азербайджанской границе. Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение», – передает ТАСС слова Мирзояна.

    Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

    Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе. 

    Напомним, в среду в минобороны Армении сообщили, что договоренность Армении и Азербайджана о соблюдении режима прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается, ситуация остается относительно стабильной.

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