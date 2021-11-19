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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
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Лавров подтвердил проведение трехсторонней встречи по Карабаху
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Встреча по Нагорному Карабаху между Арменией, Россией и Азербайджаном состоится, но для нее нужны предварительные договоренности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», – цитирует главу МИД ТАСС.
Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией. Армянская сторона сообщила о шести погибших 16 ноября.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призывал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», – говорится на сайте Кремля.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Посол Армении не подтвердил официальный запрос о помощи к России
Армения пока не передавала России официального письменного запроса о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщил посол в Москве.
«Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайно серьезная, Ереван по разным каналам контактирует с Москвой по этому вопросу, но письменного запроса помощи Армения пока не передавала», – приводит РИА «Новости» слова армянского посла.
В Минобороны Армении заявили, что 12 армянских военнослужащих попали в плен в ходе интенсивных боев на восточной границе.
Ранее секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение.
В начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки, сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», – приводит сообщение российского ведомства ТАСС.
Раннее сообщалось, что Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией
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Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
«В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также министерство обнародовало список погибших. Уточняется, что в списке жертв значатся лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых, передает ТАСС.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
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Армения пожаловалась на беспорядочный огонь на границе со стороны Азербайджана
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Минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.
«Вечером 17 ноября подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях Тавушского участка армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10.00 (9.00 мск) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны.
Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Армения заявила о погибших и раненых в конфликте на границе
В ходе наступления азербайджанских вооруженных сил на восточном направлении, у армянской стороны есть погибшие и раненые, сообщило минобороны Армении.
«По состоянию на 16.00 (15.00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Информация о пострадавших и погибших уточняется, также известно о потере двух боевых позиций, добавили в армянском оборонном ведомстве.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Жителей Армении попросили не отвечать на звонки с азербайджанских номеров
Гражданам Армении не следует отвечать на звонки, исходящие от азербайджанских номеров, заявил армянский единый информационный центр при правительстве страны.
«На номера абонентов армянских телефонных операторов могут поступать звонки и сообщения с азербайджанских номеров и инернет-аккаунтов. Просим игнорировать подобные сообщения и звонки, так как они нацелены на распространение паники среди населения», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Ведомство уточнило, что ведется наступление азербайджанских вооруженных сил, у армянской стороны есть погибшие и раненые.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Армения намерена начать процесс демаркации границ с Азербайджаном
Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, но этот вопрос не должен быть связан с проблемой Нагорного Карабаха, об этом на встрече с послом США Линн Трейси заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает пресс-служба Совбеза.
«Секретарь Совбеза также отметил, что Армения готова начать процесс демаркации и делимитации, который, однако, не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха. Он также представил оперативно-тактическую обстановку на армяно-азербайджанской границе после нападения вооруженных сил Азербайджана. Секретарь Совбеза подчеркнул, что данные действия Азербайджана являются ударом по демократии в Армении», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Россия выразила готовность в содействии стабилизации на азербайджано-армянской границе
Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций, заявило Министерство обороны Азербайджана со ссылкой на телефонный разговор глав ведомств.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил Министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с ситуацией на азербайджано-армянской государственной границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник Гасанов отметил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, были решительно пресечены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения военных действий и стабилизации ситуации», – говорится на сайте МО Азербайджана.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Глава Евросовета призвал Пашиняна и Алиева прекратить огонь
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о проведенных переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, политиков он призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.
«В свете сегодняшних событий провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост, написанный Мишелем.
Глава Евросовета отметил «сложную ситуацию в регионе», призвав политиков к сотрудничеству по преодолению напряженности ради стабильности Южного Кавказа.
В МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали атаку в восточном направлении границы, вторглись на территорию страны, что стало причиной гибели людей. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, идут бои. В Баку заявили об ответе на провокации армянской стороны, в результате чего были уничтожены противотанковые средства и минометы Армении.
Власти Армении попросили у России защиты территориальной целостности страны. Сейчас готовится письменное обращение по этому поводу.
Пашинян оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная, хотя и очень напряженная, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвав международное сообщество дать оценку происходящему.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная. Но в целом обстановка остается крайне напряженной. Разговоры о приграничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет спора, есть прямая агрессия против Армении», – приводит ТАСС слова Пашиняна.
При этом премьер назвал действия Азербайджана «прямой агрессией против суверенитета и территориальной целостности Армении» и призвал международное сообщество дать оценку происходящему.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
До этого сообщалось, что Россия готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении вопросы региональной безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба аппарата СБ России.
«Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Во вторник Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Пашинян заявил о затягивании Баку процесса делимитации и демаркации границы
Азербайджанская сторона трижды затягивала вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы в ответ на предложение России, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
«Россия трижды вносила предложение [о начале демаркации и делимитации], и фактически все три раза мы соглашались продвигать процесс. Я думаю, что процесс не сдвинулся с места из-за затягивания со стороны Азербайджана или отсутствия конкретного ответа», – цитирует Пашиняна ТАСС.
Он подчеркнул, что мирное разрешение пограничной ситуации – это очень важно, и все предложения, высказанные Ереваном ранее на эту тему, остаются в силе.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призывал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Россия согласилась помочь в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных
Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Мирзоян сообщил на встрече с руководителями глав аккредитованных в стране дипмиссий, что «у армянской стороны есть один погибший, 12 пленных, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна, поисковые работы ведутся с участием российской стороны», передает РИА «Новости».
Ранее Кремль призвал стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.
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В Армении обвинили Азербайджан в попытках отвлечь внимание от карабахского конфликта
Действия Азербайджана на границе с Арменией преследуют цель отвлечь внимание международного сообщества от карабахского конфликта, заявил на встрече с аккредитованными в стране дипломатами глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.
«Убеждены, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорнокарабахского конфликта, создавая напряженность на армяно-азербайджанской границе. Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение», – передает ТАСС слова Мирзояна.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Напомним, в среду в минобороны Армении сообщили, что договоренность Армении и Азербайджана о соблюдении режима прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается, ситуация остается относительно стабильной.
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