Разработчик назвал способы управления роем беспилотников

Система управления группой авиационных беспилотников, представленная на Dubai Airshow 2021 компанией «Кронштадт», может быть установлена на самолет или корабль для создания единого информационного поля в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России, сообщил на полях авиационной выставки представитель компании-разработчкика.

«Представленное на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников может быть установлено на самолет или корабль. Таким образом, можно оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России», – сообщил источник ТАСС.

По словам представителя компании, новинка может обеспечить создание сетецентрических систем для ведения боевых действий. «Будет обеспечиваться интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолетов и кораблей», – отметил собеседник агентства.

Автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами впервые представляется компанией «Кронштадт» на Dubai Airshow 2021. В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности. При использовании новой системы оператор вместо непосредственного управления беспилотниками сможет выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми. Заводские испытания системы планируется начать в 2022 году.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц.