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В России выявили 38,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 38 823 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3734, Санкт-Петербурге – 3144, Московской области – 2955.
Всего в стране выявлено 9 070 674 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1219 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 255 386 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровел 29 821 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 784 585 человек.
Накануне, 13 ноября, в России выявили 39 256 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 433.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
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«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.
«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».
«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».
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Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил
министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
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В Сети появились данные купивших фейковые ПЦР и справки о вакцинации
Персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети, сообщают СМИ.
Информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, все они из Московского региона, пишет газета «Коммерсант».
Также приводятся данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться: база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата», стоимость 1 тыс. строк – 120 долларов.
При этом уголовная ответственность, как утверждает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
Ранее в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
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В России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте
Проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждал введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
В России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19
Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе, сообщил в пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», – цитирует ТАСС Симао.
По ее словам, ВОЗ «по-прежнему надеется получить полное досье по «Спутнику V».
«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация», – заявила Симао.
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
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Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин традиционно сам сообщит», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос привился ли повторно президент.
При этом сам пресс-секретарь президента России ревакцинировался.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», – рассказал Песков.
Ранее Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
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Первый регион России решил выдавать QR-коды по показателю антител
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Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, это поможет переболевшим получить QR-код, сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев заявил, что соответствующий механизм необходимо запустить в течение недели, это позволит обеспечить безопасность, а также «соблюсти права человека, и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», передает РИА «Новости».
Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина пояснила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это уже формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.
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При этом на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
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В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).
«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
В Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса
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«В ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя разрешение вакцинации детей от 5 до 11 лет в Израиле.
Группа экспертов Министерства здравоохранения Израиля одобрила введение вакцины Pfizer-BioNTech детям в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает издание New York Times. Ранее вакцинацию детей этим препаратом разрешили в США.
«Вакцинация детей, безусловно, обоснована. Об этом говорил и наш министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, что дети стали болеть чаще, и стали появляться тяжелые случаи. То есть мы должны хорошо понимать, что любая вакцинация качественной вакциной, прошедшей исследование на эффективность и безопасность, это большое благо», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что любое заболевание инфекцией в любом случае потенциально может привести человека к вредному исходу, а иногда и к летальному. Как следствие, если есть возможность предотвратить такие последствия, то это, конечно, нужно делать, причем это касается людей всех возрастов.
«Думаю, что в планах создателей российских вакцин есть исследование препарата для детей. Полагаю, что вскоре появится разрешение для более старшей возрастной группы, а затем и для младшей. Если российская вакцина для детей покажет свою эффективность и безопасность, а что это будет, я пока не сомневаюсь, то она не уступит и иностранной вакцине. И, безусловно, в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заключил собеседник.
В начале ноября в пресс-службе Минздрава Коста-Рики рассказали, что страна стала первой в мире, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Препарат, которым разрешили делать прививку младшеклассникам, от компании Pfizer, власти закупили 4 млн доз вакцины. Ранее в китайском Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет.
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Доказано увеличение частоты прерываний беременности у заболевших COVID
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У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
«В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», – цитирует РИА «Новости» Шмакова.
Он обратил внимание на то, что антитела привитой женщины передаются ребенку, благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.
Ранее эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть.
До этого ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID.
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Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
Эксперт: Ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро
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«У меня на факультете вакцинированы все, кроме одного упрямого профессора. Он предпочел остаться без зарплаты и сидеть на даче. Все остальные сделали прививку – и ничего с ними страшного не случилось», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Михаил Блинкин, комментируя законопроект о введении системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте и доступа в общественные места.
«Я поддерживаю меры, предложенные правительством, это очень хорошая мотивация для россиян сделать себе прививку», – сказал научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.
«Антипривочники пугают нас тем, что уколы, дескать, бесполезны или даже проводят к обратному эффекту – мол, многие люди потом заражаются. Да, у меня на факультете тоже коллеги заболели ковидом уже после вакцинации, но обратите внимание: они болели не так тяжко и не с таким риском помереть, как люди, которые отказались вакцинироваться», – подчеркнул Блинкин.
Эксперт считает, что можно достаточно быстро установить систему QR-кодов при воздушных и железнодорожных перевозках. «Если у меня, допустим, павильонная посадка – то есть это железнодорожный вокзал, аэропорт, каждый пассажир на входе должен предъявить билет, то ввести систему QR-кодов вполне реально. Это может быть сложно, но технически возможно. Сотрудникам вокзала или аэропорта надо просто раздать обычные «читалки», которые считывают QR-коды – и они будут проверять. Это занимает очень мало времени, не нарушает процесс, не сбивает график движения», – пояснил эксперт.
Блинкин доволен тем, что решено ограничить применение QR-кодов лишь авиацией и железными дорогами. Он напомнил, что в последнее время обсуждалась идея распространить QR-коды и на городской транспорт. «Как только у вас не павильонная, а вагонная посадка, технически это сделать становится невозможно. Что я буду делать с салоном городского автобуса, троллейбуса и трамвая? Я тогда должен сажать столько наемных служащих, сколько у меня дверей, чтобы они проверяли QR-код на входе у каждого пассажира?» – интересуется эксперт.
«В расписание заложено, что у меня пассажиры на остановке быстро вошли-вышли, на это отводится минута. Пока я буду проверять у каждого входящего сертификат о вакцинации, на остановке выстроится очередь. Во-первых, нарушится перевозочный процесс, все расписание полетит. Во-вторых, вместо того, чтобы разрежать публику, помогать пассажирам соблюдать социальную дистанцию, я буду публику, наоборот, концентрировать, создавать толпу. Такие меры ничего кроме вреда не принесли бы», – подытожил научный руководитель факультета.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, правительство в пятницу направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, добавила Голикова. Отмечается, что закон о коде не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.
Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
В Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», передает РИА «Новости».
Леонов указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID.
Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Ранее в Госдуме спрогнозировали связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности.
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Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом
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Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.
Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.
В Минздраве России заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.
«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.
Мясников сказал, что делать непривитым от коронавируса
Страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично», – сказал Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он пояснил, что вакцинацию можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле, и указал, что никто не боится пристегиваться.
«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», – призвал доктор.
Ранее ученые установили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.