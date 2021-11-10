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Воспитательница детсада убила мужа в Челябинске
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В Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая убила своего мужа, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
В суде сообщили, что «между супругами на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на убийство супруга». Она «вооружилась бытовым ножом и нанесла им удар в область грудной клетки и живота супруга, который впоследствии скончался на месте», передает Ura.ru.
Отмечается, что в момент преступления оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе судебного заседания женщина заявила, что муж угрожал ей убийством. Она защищалась от него, но убивать не хотела.
Суд учел факторы, что подсудимая явилась с повинной, впервые привлекалась к уголовной ответственности, помогала расследованию, а также рекомендации с места работы. Ей назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Ранее петербуржца заподозрили в попытке заказного убийства бывшей жены.
В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»
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Новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа», пишут немецкие СМИ.
Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС. Корнелиус отмечает, что России нужны немецкие деньги, а Германии нужен российский газ, пишет «Московский комсомолец».
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации. Заявления российских властей о том, что «Северный поток – 2» избавит Европу от дефицита газа Корнелиус считает чуть ли не шантажом.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
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Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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В российских консервах начали подменять сайру
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В продающихся на полках российских магазинах консервах сайры начали массово подкладывать другую рыбу, подмену обнаружили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП).
«Всего с начала года лаборатория исследовала 90 проб консервов из сайры. По результатам исследования была выявлена 35-процентная подмена наименований: 30% подмена сайры сардиной иваси (Sardinops melanostictus) и 5% – сельдью тихоокеанской (Clupea pallasii)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что для таких исследований теперь используются молекулярно-диагностические методы анализа пищевой продукции, которые вычисляют вид животных с помощью генетических признаков – видоспецифичной последовательности ДНК.
Ранее Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии и кишечную палочку. Организация порекомендовала подвергать такие изделия температурной обработке.
Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам
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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии.
«На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа.
«Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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СМИ сообщили о нападении экс-зампреда правительства Ингушетии на врачей в Москве
Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев якобы напал на главврача НИИ глазных болезней в Москве, сообщают СМИ.
Инцидент произошел днем 9 ноября, Цолоев обращался в больницу за помощью, он якобы ударил несколько раз своего лечащего доктора и главного врача, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что экс-чиновнику что-то не понравилось в поведении врачей. Сейчас инцидентом занимается полиция.
Информацию о том, что нападавшим на врачей оказался Цолоев, также подтвердил источник РЕН-ТВ. По этим данным, подозреваемый является пациентом медицинского учреждения.
Эрдоган объявил о планах строительства двух новых АЭС в Турции
Турция запланировала вслед за проектом АЭС «Аккую», разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции, заявил турецкий президент Таийп Эрдоган.
«Посетив АЭС «Аккую», я лично убедился, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в нашей стране. Работы на станции продолжается. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После «Аккую» мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Он подчеркнул, что власти Турции решительно настроены завершить проект АЭС, как бы сильно ни критиковали ее под предлогом защиты окружающей среды. По его словам, АЭС поможет устранить дефицит электричества и внесет вклад в предотвращение изменений климата.
В конце октября российская госкорпорация Росатом получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 млрд долларов.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Возбуждено дело после поцелуя в телеэфире комика Дениса Дорохова с мужчиной
МВД России возбудило дело из-за поцелуя в эфире канала ТНТ комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в одном из выпусков комедийного шоу.
В официальном заявлении отмечается, что дело возбуждено уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), передает «Московский комсомолец».
Во время программы комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха. Вскоре о намерении обратиться в прокуратуру заявили депутаты Госдумы.
Ранее в России предложили запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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«Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожили выпущенные по Сирии ракеты израильских ВВС
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В понедельник шесть F-15 ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по территории сирийской провинции Хомс, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что израильские истребители «нарушили государственную границу» Сирии «со стороны Северного Ливана». ВВС Израиля выпустили «восемь управляемых ракет по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс», передает РИА «Новости».
Силы ПВО Сирии уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С». Кулить сообщил, что «в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих».
Напомним, командование вооруженных сил Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинциях Хомс и Тартус. Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине
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«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.
«Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан.
«С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт.
«В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан.
«Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП».
При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов».
Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно».
Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
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В ФРГ подтвердили заполнение Газпромом европейских хранилищ
Заявление Газпрома о выполнении плана закачки газа в европейские хранилища выполняется: уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщил газете «Хандельсблат» исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.
«Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа «Газпром», повышается с 6 ноября», – передает его слова ТАСС.
Блешке добавил, что это «может быть свидетельством того, что заявление о закачке теперь оперативно выполняется».
Во вторник Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Вильфанд предсказал Европе высокую потребность в российском газе
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В Европе этой зимой оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, в связи с этим Европе понадобится российский газ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время [прогнозируется] большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра Европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода», – передает его слова «Интерфакс».
Вильфанд подтвердил, что в связи с морозами Европе будет необходим российский газ. «Конечно, отсюда (это) следует», – сказал он.
По его словам, неоднородная погода означает, что зимой «будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону, на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов».
«Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива – газа, угля, мазута – на подстанции», – добавил Вильфанд.
Ранее член Бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, выступил за срочный запуск «Северного потока – 2», поскольку немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске газопровода.