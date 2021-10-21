Врач рассказала, кому надо отказаться от чеснока

Политолог назвал «тухлым пиаром» вручение премии Сахарова Навальному

«Присуждение Навальному такой премии было ожидаемым, особенно после того, как этого не стал делать Нобелевский комитет. Хотя на комитет давили, он еще не пал окончательно и предпочел сохранить свою репутацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Европарламент присудил Сахаровскую премию блогеру Алексею Навальному.

«Вместо Навального Нобелевский комитет выбрал более «безопасную» фигуру – журналиста Дмитрия Муратова. Но Нобелевская премия мира хотя бы имеет солидный статус и богатую историю. Правда, в последние десятилетия этот статус был девальвирован, поскольку премию получали крайне сомнительные фигуры», – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Что до Европарламента, то, присуждая Сахаровскую премию Навальному, депутаты просто развлекаются – причем развлекаются в своем собственном медиапространстве, полагает политолог.

«Премия имени академика Андрея Сахарова превратилась в орудие информационной агрессии, в инструмент для создания информационных поводов западной медийной среды. Это просто очередная агитка, тухлый пиар на совершенно ровном месте. На подобные вещи надо обращать поменьше внимания, потому что никакого значения для нас эта номинация не имеет. Пусть делают что хотят, Россия здесь ни при чем», – подчеркнул эксперт. «Я лишь одно не понимаю, с какой стати они вообще назвали свою премию именем нашего замечательного ученого и правозащитника. Уж совершенно точно к Европарламенту академик Сахаров никакого отношения не имел», – подчеркнул эксперт.

Кстати, Европейская народная партия (ЕНП), продвигавшая идею награждения Навального, это сама по себе сомнительная конструкция, отмечает Мартынов. «ЕНП – это политтехнологический проект 15-летней давности, она возникла накануне голосования по проекту общеевропейской конституции. Готовился большой проект под названием «Соединенные Штаты Европы» с наднациональными органами власти, с отменой суверенитета отдельных государств и так далее. Вот под этот проект и была создана партия. С подачи этой партии страны Евросоюза одна за другой ратифицировали проект такой конституции, пока не уперлись в Голландию. Голландцы тупо заблокировали этот документ. Большой проект «накрылся». А партийка осталась и вполне себе функционирует и включается, когда нужно», – напомнил эксперт.

По мнению собеседника, присуждение премии не поможет осужденному «дважды мошеннику Навальному». «Как показали последние электоральные процедуры и все последние события в сообществе несистемной оппозиции, Навального списали со счетов. Он явно никому не нужен. Так что Европарламент в виде этой премии родил мышь», – подытожил Мартынов.

Европарламент присудил премию имени Сахарова за этот год блогеру Алексею Навальному, сообщила в среду крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. ЕНП поддерживала кандидатуру Навального.

Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.

Как напоминает РИА Новости, Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Лауреат получает диплом и чек на 50 тысяч евро. Премия учреждена в 1988 году. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.

«Европарламент превратил премию имени Сахарова в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, – заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). – За последние годы она вручалась представителям оппозиции Венесуэлы, КС Белоруссии, теперь премия присуждена Навальному. Ее лауреатами становились преимущественно «верные борцы» коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой. Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути все это девальвирует премию».