В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе ЛНР обвинила ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Донбассе Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22 Текст: Антон Никитин

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области Украины, по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Врач назвал необычный способ укрепления иммунитета 9 января 2021, 09:58 Текст: Елизавета Булкина

Укрепить иммунитет и усилить защиту от вирусов и бактерий поможет закаливание горла, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Медик пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, в которое входят небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то риск проникновения инфекции значительно ниже. Зайцев рассказал «Радио Sputnik» о так называемой скандинавской методике закаливания горла. «Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – отметил врач. Отоларинголог предупредил, что в закаливании важно не переусердствовать, поскольку эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением. «Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше трех-пяти сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно», – пояснил Зайцев. Полезны для иммунитета также зимние прогулки, когда мы дышим холодным воздухом, дышать при этом необходимо и носом, и ртом. Врач подчеркнул, что любые процедуры закаливания можно проводить только при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Закаливание горла противопоказано при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. В том числе эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена. Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Жена Эрнста пострадала во время спектакля 9 января 2021, 09:21

Фото: Евгений БиятовРИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Актриса, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст пострадала во время спектакля в МХТ им. Чехова. Накануне вечером Эрнст играла в спектакле «XX век. Бал». По сценарию, в конце действия на сцене должен был пойти снег, однако вместо хлопьев на актеров посыпались гвозди, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112». Несколько гвоздей ранили Софью Эрнст, однако помощь врачей ей не потребовалась. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция. Не исключается версия, что реквизит подменили специально. Ранее актер Виктор Сухоруков упал на сцене Театра имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим» и повредил руку. Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов 9 января 2021, 17:41

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем». Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей. «Вы не дипломат», – заявили в комментариях. «От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети. «Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев. Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях. «[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве. Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России 9 января 2021, 20:24 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении республики к России. «В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти», – приводит его слова ТАСС. «На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, – добавил премьер. – Уверен, что президент республики поступит так же». Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?» Позднее депутат Круузе объявил, что отозвал эту инициативу. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке, – приводит его слова газета Postimees. – Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его». В декабре 2020 года Рийгикогу (парламент) поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. За отмену этого референдума выступили 48 депутатов 101-местного парламента, тогда как за его проведение – 51 депутат. Однако ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9 тыс. 400 поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума. Таким образом представители оппозиции хотят блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме. 6 января Конституционная комиссия Рийгикогу заявила, что каждому депутату в ходе второго чтения будет дано не более пяти минут на представление всех своих поправок, после чего пройдет голосование. Представители оппозиции назвали эти планы противозаконными и планируют обратиться в этой связи в Государственный суд Эстонии. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В бундестаге указали на «вассальную зависимость» Германии от США 9 января 2021, 15:58

Фото: Christian Spicker/imago images/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Германия останется верным вассалом США, если не станет участником свободного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал за слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин готов к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. «Германия до сих пор была верным вассалом Соединенных Штатов и их пропагандистской машины, которая трактует либеральную демократию как единственно верный путь развития человечества. Когда кто-то присваивает себе такую идеологическую правоту, это всегда граничит с диктатом», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Политик добавил, что с победой Джо Байдена на президентских выборах США получили «еще один шанс укрепить эту идеологию таким образом, чтобы никакая другая доктрина никогда не имела шансов выйти на политическую арену, как это получилось с идеологией Трампа». Гердт добавил, что Берлин продолжает вовлекаться в американские авантюры, как это было в случае с Украиной в 2014 году. «На европейской площадке всегда разыгрывались трагедия и комедия американской доктрины. Так будет и дальше, ведь американцам больше негде делать это. Китай, как и Россия, к себе их не пустит. Вот и остается Европейский союз, где США могут отрабатывать свою мультилиберальную идеологическую доктрину», – уверен политик. Что касается предстоящих осенью выборов в бундестаг, то их результат не отразится на германо-американских отношениях, считает Гердт. «Евроатлантический союз будет крепнуть, если мы совместно не создадим ему альтернативу. Я ранее уже говорил, что евроатлантическое содружество работает целенаправленно, структурно, на перспективу. А сотрудничество между Европой, Россией и Азией носит разовый характер. Поэтому я выступаю с инициативой создать Евразийский мост», – рассказал депутат. Если мы хотим, подчеркнул собеседник, чтобы свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока имело право на жизнь, тогда нам надо создавать инструменты, которые должны каждодневно работать над продвижением этой доктрины. «Но их до сих пор нет. Я надеюсь, что за этот год в бундестаге мне удастся выстроить новую платформу и серьезно заняться этим вопросом. У Европы нет будущего без добрососедских отношений с Россией и с Азией. Не Америка будет определять благосостояние на нашем континенте. Мы сами должны научиться делать это, и чем быстрее – тем лучше. Или нас опять втянут в какую-нибудь авантюру, как это уже было ранее», – подытожил Гердт. В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Германии к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. «Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – сказал министр. Маас уверен, что «мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума». Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас. План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter 9 января 2021, 13:23

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ситуация с блокировкой аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Он напомнил, что суд ранее запретил Трампу блокировать доступ отдельных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова. «Однако, право компании Twitter заблокировать навсегда аккаунт Трампа, даже без решения суда, оправдывается многими комментаторами тем, что таковы внутренние правила и компания является частной. Таким образом утверждают, что конституция США стоит ниже чем внутренние документы компании Twitter?» – задается Соловьев вопросом в своем Telegram-канале. «То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний?» – подчеркнул журналист. Соловьев отметил, что на самом деле эта история «отнюдь не только про Трампа». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии 9 января 2021, 12:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии, заявил в интервью агентству DPA глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии. (…) Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – передает слова министра РИА «Новости». «Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас. План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Умер последний из создателей советской атомной бомбы 9 января 2021, 16:32

Фото: Общественное достояние

Текст: Ольга Никитина

Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, старейший академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни. «Исаака Марковича Халатникова не стало», – сообщили РИА «Новости» в РАН. Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (ныне – Днепр Днепропетровской области Украины). Советский и российский физик-теоретик. Известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Работая в группе ученых под руководством легендарного физика академика Льва Ландау, Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы. Как много позже писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы ученым надо было увязать вместе главные ее характеристики – в том числе, свойства материала ядерной «взрывчатки» плутония, и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал, отмечал Халатников. Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый. «А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу... И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим», – писал Халатников. Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. «Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось «ручным способом» такую задачу решить, – конечно, чудо», – писал ученый. По существу, тогда произошла революция в вычислительных методах решения математических задач, отмечал Халатников. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года. За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени. В России оценили блокировку аккаунтов Трампа в Twitter 9 января 2021, 12:26 Текст: Елизавета Булкина

Штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа – не более чем символический акт, а настоящим залогом успеха является контроль над коммуникациями, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «События в Вашингтоне в очередной раз подтверждают величие вождя мирового пролетариата, который еще в октябре 1917-го в «Советах постороннего» четко сформулировал условия, необходимые для захвата власти: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...». Иными словами, штурм Зимнего (Капитолия) – не более чем символический акт, а вот контроль над коммуникациями – залог успеха. Google, Twitter и пр. – не только телеграф и телефон, но, учитывая условия удаленки, еще и железнодорожные станции наших дней», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале. Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Отряд российских кораблей зашел в сирийский порт Тартус 9 января 2021, 15:49 Текст: Ольга Никитина

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в сирийский порт Тартус, сообщила пресс-служба флота. «В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем отряд кораблей Балтийского флота продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы флота Балтийска в Калининградской области 16 декабря 2020 года. «Основная задача дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана», – отметили в пресс-службе.