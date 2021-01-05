Военные США покинули одну из своих крупнейших баз в Афганистане

Американские военные полностью передали под контроль афганских сил базу в провинции Логар в Афганистане, сообщают СМИ.

Последние 300 военных США покинули ее на прошлой неделе, сообщает ToloNews со ссылкой на местные власти. До того, как США подписали соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), на базе находились 600 американских военных. Указывается, что американцы, остававшиеся на базе, помогали афганским силам в обучении, но не участвовали в боях.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с талибами, пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.