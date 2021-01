Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц» 4 января 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Вашингтон после угроз Тегерана оставил на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц», который планировалось вывести из региона, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер. «Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы «Нимиц» остановил свое обычное перебазирование (из региона). «Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», – говорится в письменном заявлении Миллера. Он не уточнил, какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению, передает РИА «Новости». В конце ноября авианосец ВМС США «Нимиц» отправился в Персидский залив «для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника … во время сокращения численности сил» США в Ираке и Афганистане. В Пентагоне объяснили отправку авианосца необходимостью «иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств». Позже СМИ США сообщали, что «Нимиц» было решено перебазировать в другое место. Также в конце прошлого года атомная подводная лодка и два ракетных крейсера американских ВМС вошли в Персидский залив. Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января.

В Италии пришли в восторг от предновогоднего шоу Урганта 3 января 2021, 15:46

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим. «Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы», – передает ТАСС слова Урганта. «Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica», – рассказал он. Шоумен предположил, что причина успеха программы заключается в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. «Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче», – пошутил ведущий. Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. «Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку, и артисты с удовольствием поменяли [песни] и спели на итальянском», – сказал шоумен. «Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены», – заметил Ургант. Так, итальянская газета Il Fatto Quotidiano пишет, что новогоднее шоу «Чао, 2020!» на российском телевидении на макаронном (плохом – указание на пародийность) итальянском, подчеркнуто сатирическое, сразу стало культовым. Издание называет происходящее на протяжении почти часа «гипертрэшем». «Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в «Рокки-4», эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами – все создает невероятную атмосферу», – говорится в статье. Урганта итальянские СМИ сравнивают с самыми популярными шоуменами Италии – Карло Конти и Амадеусом, а также известным комиком Фиорелло, который вместе с Амадеусом вел последний фестиваль в Сан-Ремо. «Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе – красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения», – отмечает Il Messaggero. Это шоу рассказывает о «ностальгии по тем годам целого поколения россиян, выросших на песнях Аль Бано и Ромины, «Рикки и Повери», То- то Кутуньо и Адриано Челентано. Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020!» («Чао, 2020!») вышел в эфире Первого канала 30 декабря. После этого запись разместили на Youtube-канале «Вечернего Урганта», где к настоящему моменту она набрала более 3,6 млн просмотров. На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19 3 января 2021, 18:53

Фото: Rerych Zdenek/CTK/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. «По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 года. По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату. «Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он. При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных оснований». Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V» 3 января 2021, 17:06

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Марокканское издание Hibapress проанализировало решение Алжира выбрать российскую вакцину «Спутник V» для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. В мире развернулась гонка за вакциной от COVID-19. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V», передает ИноТВ содержание статьи Hibapress. Объясняя выбор Алжира, издание отмечает, что российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах – «Спутник V» легко перевозить и хранить. Кроме того, Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории. Отмечается, что Россия предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний. Hibapress также напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против COVID-19. 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Между тем американо-германскую вакцину от Pfizer/BioNTech предложили Африке по «непомерно высокой цене». В России ответили на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 14:46

Фото: В.Семиряга/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. Цеков подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они «не способствуют улучшению отношений с Россией». «Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России», – приводит его слова РИА «Новости». Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ «заявить о себе». В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными. Она отметила, что такие заявления эстонского политика превратились уже в своего рода «новогодний ритуал» и на первый взгляд выглядят комично. «Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву», – отметила Панина. На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации», – считает парламентарий. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Власти США назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии 3 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер сказал, какую версию возникновения эпидемии коронавирусной инфекции считают наиболее достоверной. «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория [в Китае] является наиболее вероятным источником утечки вируса», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на «последние разведывательные данные». Он утверждает, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии. Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать «Северный поток – 2» 3 января 2021, 14:59

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила, что не может сертифицировать «Северный поток 2» в связи с санкциями США против трубопровода. «Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток – 2». (...) DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока – 2» в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», – передает РИА «Новости» заявление компании. «Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении [строительства] трубопровода», – отметили в компании. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 3 января 2021, 15:24

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах. Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости». Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров. Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров. Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей). УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами. Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене» 3 января 2021, 16:05

Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency

Текст: Ольга Никитина

Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. При этом предложение содержит «непомерно высокую цену», передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР. Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более 9 млрд долларов, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться, передает ТАСС. Большинство стран Африки являются участниками COVAX («Ковакс») – международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в 2021 году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19. По последним данным, в Африке выявлены 2 млн 782 тыс. 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия. Между тем в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID 3 января 2021, 17:48

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, вызванные вспышкой новой коронавирусной инфекции. «Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID (...) за последние три месяца – ни копейки, потому что ни разу не сыграл», – сказал Ярмольник в программе на YouTube-канале Михаила Ширвиндта в ходе обсуждения зарплат актеров на фоне пандемии. Ярмольник пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля «И снова «С наступающим!», который поставил вместе с Николаем Фоменко, и который они вместе профинансировали, передает РИА «Новости». По его словам, в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы. Ярмольник выразил надежду на скорое окончание пандемии. Тема заработка артистов в условиях коронавируса ранее поднималась не раз. Так, певец и продюсер Валерий Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних передачах, поскольку работу артистов пришлось запретить в условиях коронавируса. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В свою очередь заслуженная артистка России Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер. Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол» 3 января 2021, 15:39 Текст: Ольга Никитина

Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол», сообщило министерство обороны еврейского государства. «В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что «поставка «Железного купола» армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности». Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними. Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет. Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 12:51

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, предложил Таллину не включать «избирательную память». В сообщении в Telegram-канале «Админка Ленобласти» говорится, что «Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». «Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – добавил он. Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. «Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», – сказал губернатор. Напомним, Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. По нему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Медведчук назвал главного санврача Украины «недоразумением от медицины» 3 января 2021, 18:18 Текст: Ольга Никитина

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за заявление об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». «Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», – говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии. Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году. «Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий», – подытожил политик. Ранее Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. В Калифорнии закончились места в моргах 3 января 2021, 17:28 Текст: Ольга Никитина

На фоне вспышки новой коронавирусной инфекции в американском штате Калифорния закончились места в моргах, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителей похоронных бюро. «Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», – рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо, передает РИА «Новости». Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день – в шесть раз больше, чем обычно. По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Так, в обычное время кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более чем на неделю. По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии. С начала эпидемии в стране выявили более 20,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тыс. человек. Еще в декабре число умерших от COVID-19 превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП 3 января 2021, 11:46

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, сообщили в Минобороны России. В министерстве сообщили, что «в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил России спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», передает ТАСС. Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. «В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А», – уточнили в ведомстве. Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. Ранее сообщалось, что первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска.