В ДНР и ЛНР запросили программу помощи для всех русскоязычных на Украине

28 января 2021, 19:35
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Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.

«У нас уже есть четырехлетний опыт реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Мы считаем нужным данную программу расширить таким образом, чтобы помогать не только нашим землякам на временно подконтрольных Украине территориях республик, но и всем русским и русскоязычным, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории всей Украины», – цитирует Пушилина РИА «Новости».

Пушков добавил, что в ДНР и в ЛНР ждут предложений по этому поводу от координаторов гуманитарных программ для их рассмотрения и утверждения.

В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.

Текст: Алексей Дегтярев
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