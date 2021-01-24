Пираты захватили в плен 15 моряков в Гвинейском заливе 24 января 2021, 00:16 Текст: Елизавета Булкина

В Гвинейском заливе пираты атаковали шедшее под флагом Либерии грузовое судно MOZART, в плен захвачены 15 членов экипажа, один из моряков погиб, сообщил портал компании Dryad Global. Инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе, передает РИА «Новости». Число нападавших неизвестно. Убитый матрос оказался гражданином Азербайджана. «Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа – 15 моряков — взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые», – говорится в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан». По данным СМИ, пираты отпустили трех членов экипажа: это инженер Фуркан Ярен, главный инженер Суха Татлыгуль и еще один моряк. «Ярен сумел связаться с турецкой стороной и рассказал, что пираты разобрали на их судне почти все навигационные устройства и теперь он ведет корабль практически вслепую», – говорится в сообщении. В начале января в Африке освободили российского моряка, которого в ноябре похитили пираты с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов. Напомним, в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России.

Кузнецова рассказала о «человеческой подлости» на протестной акции во Владивостоке 23 января 2021, 11:44

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Евгений Романов

Участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, назвав произошедшее «человеческой подлостью». «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» – пишет в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщает «Новая газета» в Twitter, во Владивостоке «со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт». В свою очередь член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев пишет в Twitter, что «на митинги Навального пришло явно меньше людей, они планировали». «К сожалению, на немногочисленных в целом митингах сравнительно много детей. На мой взгляд, выводить детей под ожидаемое и провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушение закона, но редкостная низость», – считает Григорьев. Он также отметил, что во время протестной акции во Владивостоке специально подготовленные люди «нападают на полицейских» со спины. «Это явное и запланированное нарушение уголовного кодекса», – уверен Григорьев. Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» pic.twitter.com/64AaKEaOk0 — Взгляд (@vzglyad) January 23, 2021 Добавим, что полиция ведет профилактические беседы с подростками в городах, где проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. В соседнем Хабаровске ситуация оказалась намного спокойнее. Тем не менее общественность активно призывает не поддаваться на провокации сторонников Навального. Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын заявил о недопустимости распространения призывов к участию в несанкционированных акциях и действиях правоохранителях. «Да, мы понимаем, что 2021 год в плане политической борьбы будет непростым. В сентябре нас ждут выборы. Но, мягко говоря, не совсем честно и порядочно использовать в политической борьбе детей. Есть масса других общественных площадок, с помощью которых необходимо доказывать свою политическую состоятельность», – заявил Галицын. По его словам, происходящее стало вызовом для родителей, им нужно «тщательнее смотреть за своими детьми». «Это большая ответственность за дальнейшую судьбу родного для тебя человека. Здесь взрослым не нужно прикрываться жизненными ситуациями, отсутствием свободного времени, другими причинами. Детей необходимо защитить от политических манипуляций, в том числе в социальных сетях. И поэтому понятно, что сотрудники правоохранительных органов делают в рамках законодательства определенные шаги в этом направлении», – уверен Галицын. Ранее Роскомнадзор пообещал привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Надзорное ведомство пригласило представителей IT-компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки. На этой неделе Кузнецова отмечала, что в ее аппарат от родителей поступают жалобы на призывы к детям участвовать в несанкционированных митингах и акциях. Подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы, предупреждала детский омбудсмен. «Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины – они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности», – написала омбудсмен в Instagram. На этой неделе сторонники Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности 23 января 2021, 10:19

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

По исправным и боеспособным надводным кораблям из числа тех, что «реально можно бросить в бой», Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», считают эксперты газеты «Военно-промышленный курьер». «Военно-промышленный курьер» пишет, что если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой», то «по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям ВМФ якобы «опустился до уровня примерно Южной Кореи». «И это в лучшем случае», – уверяет еженедельник. При этом сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически – авианосца». «Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», – отмечает издание. В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ). «То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», – заключается в публикации. Ранее в США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России. Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2» 23 января 2021, 09:11

Текст: Наталья Ануфриева

Реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет. Лашет заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что призывает к «немедленному освобождению» Навального, однако подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят, передает РИА «Новости». Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как правительство ФРГ их и без того учитывает. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером. На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата 23 января 2021, 02:16

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, застрелившего на свадьбе в Новой Москве жениха и его брата, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Причиной трагедии, по словам собеседника агентства, стал бытовой конфликт. В столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого. На месте работают следователи СК. Ранее охранники бара в Казани избили молодоженов. МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях 23 января 2021, 17:52

Фото: Алексей Иванов/TV Zvezda/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии. В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением». «Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России. Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Кандидату на должность главы представительства НАСА в России отказали в визе 23 января 2021, 03:54

Текст: Елизавета Булкина

Кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России не выдали дипломатическую визу в ответ на аналогичные действия США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли. «В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По словам одного из собеседников агентства, аналогичная ситуация сложилась при назначении нынешнего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», – сказал источник. Третий собеседник РИА «Новости» связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не приедет, то необходимости в содержании аппарата не будет. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России не уточняется. Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы. В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы 23 января 2021, 15:02

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская». «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции. Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве 23 января 2021, 17:49

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек». Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек». «Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook. В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции 23 января 2021, 19:05

Фото: кадр из видео из опубликованного видео

Текст: Ксения Панькова

Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник. Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками. «Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости». В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции. «Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову. Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве 23 января 2021, 14:32

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС. Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда. В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России 23 января 2021, 10:30 Текст: Наталья Ануфриева

Численность участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах России варьируется от 30 до 300 человек, сообщают очевидцы. В Магадане собрались около 70 человек, в Хабаровске вышли на несанкционированную акцию около 250 человек, при этом повод для акции неизвестен. В Петропавловске-Камчатском митингуют около 50 человек, в Южно-Сахалинске на акцию вышли порядка 30 человек (разрозненными группами). Во Владивостоке на митинг собрались около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние. В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие около 100 человек. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Пользователи сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе 23 января 2021, 16:27

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Журналист Жэнь Ханьфэй был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Он отметил, что в этом городе можно понять, почему русских называют «воинственным народом». «В этом месте можно понять, почему русских называют «воинственным народом», – ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе», – написал Ханьфэй в издании «Хуаньцю шибао», передает РИА «Новости». Больше всего китайского журналиста поразило устройство Якутска, а также строительство в условиях вечной мерзлоты. Ханьфэй назвал городские коммуникации, проложенные по земле из-за мерзлого и твердого грунта, «кишками, которые вытащили из тела». Также его впечатлило то, как жители Якутска борются с последствиями низких температур, например, отогревают автомобили или строят теплые автобусные остановки. Ханьфэй также посочувствовал людям, носящим очки, и предположил, что зимой в Якутске при холодной температуре примерзшая к лицу оправа может нанести серьезный вред коже. По мнению журналиста, Якутск и его окрестности, несмотря на тяжелые жизненные условия, богат на достопримечательности и имеет огромный потенциал для развития туризма, а также привлечения деятелей искусства. Например, Ханьфэй упомянул фестиваль всевозможных Дедов Морозов в селе Томтор. Ранее американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила. Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России 23 января 2021, 08:40

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Призывы депутатов Европарламента к Евросоюзу ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто. «Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК. Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов» 23 января 2021, 17:02

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади». Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю. «Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook. В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)». Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Умер Ларри Кинг 23 января 2021, 16:09

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 88-м году жизни. «Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте телеведущего. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Кинга. «Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», – написала она в своем Telegram. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира. «Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», – цитирует РИА «Новости» Соловьева. По его словам, через студию Ларри Кинга «прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира». «От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье», – добавил Соловьев. 3 января американского телеведущего госпитализировали с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являлись очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.