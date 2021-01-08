Похищенного пиратами российского моряка освободили в Африке

В Африке освободили российского моряка, которого в ноябре похитили пираты с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов, сообщило посольство России в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

«Были освобождены 7 января из плена четыре члена команды танкера MV Agisilaos («Аджизилаос»), захваченные в заложники в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время все моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Напомним, в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России.