МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве

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23 января, суббота  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

Школьников на акции Навального заманивают через соцсети Валерий Мельников/РИА Новости
«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» – так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера начали зазывать школьников на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на умы подростков изменились. Подробности...
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Как советская разведка голыми руками побеждала немецкие танки

Захватить трофейный танк было одним из редчайших подвигов Великой Отечественной Общественное достояние
Некоторые подвиги советских войск в Великую Отечественную до сих пор выглядят как фантастика или кино в голливудской манере. Между тем, целый ряд уникальных случаев, связанных с захватом советскими пехотинцами немецкой бронированной техники, имели место на самом деле. Этим отличалась прежде всего элита сухопутных войск – войсковая разведка. Подробности...
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В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бодипозитивщицы обнулили усилия сторонников ЗОЖ и их верования. Нынче считается, что быть в теле – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Либералы исповедуют большевистские ценности

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве

    23 января 2021, 17:49

    Текст: Ксения Панькова

    МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».

    Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».

    «Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.

    В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.

    В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.


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    Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2»

       23 января 2021, 09:11
    Текст: Наталья Ануфриева

    Реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет.

    Лашет заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что призывает к «немедленному освобождению» Навального, однако подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят, передает РИА «Новости».

    Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как правительство ФРГ их и без того учитывает.

    Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы.

    Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве.

    Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером.

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    В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы

       23 января 2021, 15:02
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская».

    «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции.

    Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.

    Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

    Коментарии (334)

    Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве

       23 января 2021, 14:32
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули.

    Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС.

    Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда.

    В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

    Коментарии (166)

    Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России

       23 января 2021, 08:40
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Абдулла Шакиров

    Призывы депутатов Европарламента к Евросоюзу ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто.

    «Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК.

    Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он.

    Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального.

    Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

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    Участники незаконной акции в Москве умышленно блокировали движение транспорта

       23 января 2021, 15:24
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Участники несанкционированной акции в центре Москвы умышленно блокируют движение транспорта, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    «ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей и наземного транспорта. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешают движению пешеходов», – сообщает департамент в своем Telegram.

    Как отметили в департаменте, из-за скопления людей затруднено движение по некоторым магистралям в центре столицы, в результате пробки достигли пяти баллов.

    «Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб», – добавляется в сообщении.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    На Садовом кольце в Москве заметили дикую лису

       22 января 2021, 22:35
    Фото: Анна Соколова

    Как сообщили очевидцы в группе жителей района Хамовники в Facebook, во дворе жилого дома на Плющихе рядом с детским садом была замечена лиса.

    Весь вечер дикое животное держалось поодаль от большого скопления людей, находившихся на расположенном рядом катке. Но как только все разошлись, пришла поесть оставленную местными жителями недалеко от мусорных баков пищу.

    Очевидцы рассказывают, что лиса выглядит здоровой, собак и людей боится. Судя по комментариям, дикое животное раньше видели в Нескучном саду.

    Ранее еще одну лису заметили жители района Филевская пойма на западе Москвы. Им даже удалось несколько раз снять на видео дикое животное, которое скрылось в близлежащем Филевском парке.

    По словам местных жителей, лиса живет в этом районе уже давно и не боится людей. Причем появляется она открыто даже днем.

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    В Москве начались задержания участников несогласованной акции в поддержку Навального

    23 января 2021, 13:59

    Текст: Евгений Романов

    В субботу на Пушкинской площади в центре Москвы прошли первые задержания участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Полиция призывает людей соблюдать социальную дистанцию и напоминает, что мероприятие не было санкционировано.

    На Пушкинской площади в Москве сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Полиция предупреждает по громкой связи о необходимом соблюдении социальной дистанции, использовании масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.

    Как сообщает РИА «Новости», полицейские задерживают за нарушения тех, кто пришел с плакатами или с полностью скрытыми «балаклавами» лицами. На площади присутствует большое количество журналистов. Как сообщает ТАСС, среди задержанных оказались также те, кто выкрикивал лозунги или был в нетрезвом состоянии. Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет.

    МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных субботних акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».

    МВД пообещало разобраться в каждой провокации на незаконных митингах.

    Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определенные провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны».

    Категорически против «вовлечения детей в политические игры» выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут «понять сущность и подоплеку тех или иных движений».

    С Ярославской согласен член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России (ОП) Серей Бурлаков, который указал на то, что детей и молодежь зазывают на акции протеста при помощи массовой рассылки фейковых роликов, пытаясь представить митинг развлечением и флешмобом. «От имени просемейных организаций, родительских сообществ необходимо четко сказать: это красная черта – использовать детей в сомнительных политических целях, прикрываться ими как щитом от полиции на несанкционированных митингах», – пишет Бурлаков.

    По его словам, полиция настроена действовать максимально корректно и сдержанно, «но, к сожалению, по линии организаторов этих незаконных акций много призывов к провокациям, где-то их целенаправленно устраивают – бьют полицейских сзади, по голове». «Конечно, в таких случаях правоохранительные органы вынуждены отвечать», – считает член ОП.

    Общественник убежден, что осознанная установка штабов организаторов этих акций на вывод детей и подростков – отвратительный и циничный политический расчет. «Все это происходит от нелюбви к подрастающему поколению и от того, что связь между детьми и родителями, которые могут направить их, становится все слабее», – подытожил Бурлаков.

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    Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»

       23 января 2021, 17:02
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».

    Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

    Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.

    «Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.

    В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».

    Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

    Коментарии (6)

    Участники незаконной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в полицию

    23 января 2021, 14:49

    Текст: Ксения Панькова

    Участники несогласованной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

    Несогласованная акция проходит у входа на стадион «Динамо» в центре Екатеринбурга. Участники прошли колонной вдоль набережной городского пруда до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что некоторые участники акции выкрикивали лозунги, начали проявлять агрессию, поэтому сквер в плотное кольцо взяли сотрудники ОМОН. После того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки, силовики приступили к активному оттеснению толпы.

    Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

    Коментарии (8)

    Начались задержания на незаконных акциях в Петербурге

    23 января 2021, 15:49

    Текст: Ксения Панькова

    Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. На данный момент задержано около десятка человек.

    Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому («Медный Всадник»), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди участников акции есть несовершеннолетние, передает ТАСС.

    Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством России.

    Участники несогласованной акции отправились с Сенатской площади в центр Петербурга, они выходят на проезжую часть, движение перекрыто.

    В районе 14.50, участники акции покинули площадь и отправились по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Горохову улицу, при этом скандируя лозунги. На данный момент движение автотранспорта по Гороховой улице перекрыто. Люди идут по тротуарам и проезжей части, передает РИА «Новости».

    Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    Задержанного на незаконной акции в Москве подростка передали родителям

    23 января 2021, 16:34

    Текст: Ксения Панькова

    Несовершеннолетний, задержанный на несанкционированной акции протеста в Москве, по предварительным данным, передан родителям, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

    «По предварительной информации, ребенок уже передан родителям», – приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба, передает ТАСС.

    Кузнецова уточнила, что выясняет детали задержания ребенка. Так, она обратила внимание, что на распространенном в интернете видео «видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского», однако они, «как выяснилось, [предприняты] с целью вывести его за периметр для безопасности».

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла эту ситуацию на контроль.

    В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    Участники незаконной акции в Москве начали кидать в полицию снежки и бутылки

    23 января 2021, 15:53

    Текст: Ксения Панькова

    Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить протестующих.

    Протестующие на Пушкинской площади кидают снежки и бутылки в полицейских, скандируют бранные кричалки, правоохранители пытаются оттеснить митингующих, передает РИА «Новости».

    Несколько человек пострадали во время стычек с полицией на незаконной акции в центре Москвы. Отмечается, что у некоторых разбиты носы, несколько человек получили ушибы лица. Все они участники акции. Одному из них помощь оказали полицейские. Пока нет информации, есть ли среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Участники незаконной акции используют металлические ограждения против сотрудников полиции. Собравшиеся толкнули ограждение на группу полицейских. Стычки начинаются в момент задержаний, участники акции сразу начинают закидывать сотрудников полиции и ОМОН снежками и бутылками. Правоохранительные органы применяют спецсредства только тогда, когда толпа пытается отбить задержанных. Они крупной «черепахой» заходят в толпу, выдергивают оттуда наиболее активных участников и ведут их в автозак.

    Кроме того, участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов. При попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног.

    По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

    Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на акции

    23 января 2021, 15:13

    Текст: Ксения Панькова

    Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на несанкционированном митинге в столице.

    В Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка.

    «Я знаю про ситуацию. На данный момент подробности произошедшего мне неизвестны, выясняю. Ситуация под моим личным контролем», – цитирует ТАСС Ярославскую.

    В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук отреагировал на участие несовершеннолетних в незаконных акциях, отметив, что «дети должны быть вне политики». «Но в последнюю неделю мы видим их активное вовлечение, даже втягивание. Посмотрим на этот вопрос со стороны физиологии и анатомии мозга», – написал Савчук в своем Instagram.

    По его словам, одна из областей головного мозга, которая во время подросткового возраста меняется наиболее разительно, называется «префронтальная кора». Он отметил, что это очень интересная область мозга. У людей она намного больше, и она задействована в широком ряде когнитивных функциий высокого уровня. Например, принятии решений и планировании, обидных слов и глупых поступков. Также она участвует в социальном взаимодействия, понимании других людей и самих себя. Исследования МРТ показали, что наиболее яркие изменения происходят там в подростковом возрасте, рассказал Савчук.

    «Префронтальная кора, которая удерживает нас от ненужного и чрезмерного риска в подростковом возрасте, еще продолжает формироваться. Кроме того, доказано, на восприятие риска у молодых подростков сильнее влияют другие подростки (то, что мы видим в TikTok, например), чем взрослые», – подчеркнул он.

    Савчук порекомендовал быть осторожнее и беречь своих родных и близких. «К тому же девять месяцев борьбы с коронавирусом могут быть напрасны, когда организуются большое скопление людей – благоприятная почва для распространения инфекции», – добавил он.

    Также председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» призвал думать, разбираться и делать выводы.

    «А если есть желание изменить жизнь людей вокруг без громких лозунгов, не надо ждать определённого дня – становитесь волонтерами. Например, в больницах и колл-центрах сейчас очень нужна помощь, наши ребята работают на износ», – заключил Савченко.

    Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    Общественная палата обнаружила около 100 фейков о несогласованных акциях 23 января

    23 января 2021, 14:10

    Текст: Ксения Панькова

    Рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января, сообщил глава группы Александр Малькевич.

    «Рабочая группа с четверга ведет серьезный мониторинг социальных сетей и особенно Telegram-каналов на предмет распространяемых фейков. Фейковых сообщений в связи с этими акциями, без учета репостов, было обнаружено около 100», – цитирует ТАСС Малькевича.

    По его словам, большинство из этих фейковых сообщений «имели откровенный характер запугивания и распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам». «Детям, в частности, там предлагали брать на эти незаконные акции беруши и иные затычки для ушей, потому что, дескать, будет использовано звуковое оружие повышенной мощности, предлагали брать с собой молоко, чтобы пить, а также промывать носоглотку, потому что якобы будет использован газ. И это тоже все рассылали», – рассказал член ОП.

    Он отметил, что идея распространителей фейков была в том, чтобы «максимально взвинтить накал и настроить сразу на жесткое противостояние». «Отдельный блок – это знаменитые фейки с «полицейскими», которые переходят на сторону народа. Все это можно закавычить, потому что это оказались фейковые блогеры, которые ради хайпа все это делали», – добавил Малькевич.

    Он также назвал «бриллиантом» в коллекции ложных сообщений, придуманные агентством сатирических новостей «Панорама» и распространенные в некоторых СМИ и по социальным сетям строчки, которые якобы содержатся в приговоре блогеру Алексею Навальному.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

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    МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях

       23 января 2021, 17:52
    Фото: Алексей Иванов/TV Zvezda/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

    Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».

    «Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.

    В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».

    «Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.

    Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.

    На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

    Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

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