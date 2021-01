В родительском сообществе призвали ввести уголовное наказание за привлечение детей на митинги Венгрия осудила призывы ввести ЕС санкции против России из-за Навального 23 января 2021, 08:40 Текст: Абдулла Шакиров

Призывы депутатов Европарламента ввести Евросоюз санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто. «Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК. Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального 21 января 2021, 16:50

Фото: EPA/ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM/ТАСС

Текст: Олеся Белобородова

Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов. Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем. Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?». «Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены». У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи». На эту тему Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?» Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает». «Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением». Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера: «Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него». Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте». «Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим». Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2» 21 января 2021, 09:33

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel. По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости». Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов. Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС. Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой» 22 января 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС. Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров». Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье». Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков. В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков. В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Певчих отругала бывших журналистов «Ведомостей» за недостаточную хвалу Навального 21 января 2021, 20:16

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих раскритиковала авторский материал о Навальном, опубликованный в издании VTimes. Автор колонки всячески расхваливает Навального, ставит ему в плюс даже вождизм и иностранную помощь. Однако признаёт «отчасти уместными» претензии, что в своих расследованиях Навальный использует чужую информацию и факты, которые давно всем известны. По словам автора, «расследования» Навального это «маркетинговый продукт», который можно сравнить с маркетинговыми продуктами McDonald’s. «Что за бредятину вы печатаете? – написала Певчих в комментариях под статьей в Twitter. – Ваш кандидат наук либо вредитель, либо не смотрел и не читал наше расследование, если утверждает, что Навальный собирает чужие находки и грамотно их упаковывает». VTimes позиционирует себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Создателями проекта являются бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены владельца и главного редактора и начали выпускать собственное СМИ. Мария Певчих является сотрудницей ФБК. Известно, что Певчих проживает в Великобритании. В МВД сообщали, что она после инцидента с Навальным в августе уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. В органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась и также не отвечала на вопросы следователя. СМИ указывали на подозрительную скрытность Певчих. Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины 20 января 2021, 12:58 Текст: Ольга Никитина

Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января. «У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить, хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА. Сотрудников фонда Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции 22 января 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил источник в правоохранительных органах. Также задержаны сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь. «Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», – приводит слова источника ТАСС. Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова и доставили его в отделение. Как пояснил источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП). В свою очередь адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что сотруднице ФБК Навального грозит до 10 суток ареста. «В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу», – сказал адвокат. По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Соболь, в настоящее время «ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол». Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома. Россия направила Германии новый запрос по Навальному 21 января 2021, 09:50

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генпрокуратура России в ответ на поступившие из Берлина материалы направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального. «Генеральная прокуратура России по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», – говорится в релизе, передает РИА «Новости». По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались «несодержательны». Ведомство расценило это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям». «Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств … фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», – полагают в ведомстве. В новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призвала немецких коллег «вернуться к исполнению … российских запросов в полном объеме». Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста. Британия отказалась предоставить послу ЕС статус высокопоставленного дипломата 21 января 2021, 15:08

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся скандал после отказа Лондона предоставить послу ЕС дипломатический статус, который есть у представителей других стран. Аргумент Соединенного Королевства состоит в том, что Европейский союз – это международная организация, а не государство, в связи с чем к нему следует относиться так же, как и к другим международным организациям, находящимся ниже в дипломатическом рейтинге, чем страны. «Есть подозрение, что таким образом британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и противопоставить свой собственный статус суверенного государства союзу, который решило покинуть», пишет New York Times. Посол ЕС в Лондоне Жоао Вале де Алмейде – один из самых опытных в блоке. Он служил послом Европейского союза в ООН с 2015 по 2019 год и послом в США с 2010 по 2014 год. Если статус посла ЕС в Британии все же будет понижен, то дипломат лишится иммунитета представителя Европейского союза и не сможет вручать верительные грамоты королеве. Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Итальянские СМИ: Навальный стал орудием антипутинской пропаганды 21 января 2021, 21:05 Текст: Елизавета Булкина

Действия блогера Алексея Навального подтвердили, что он является слепым орудием по созданию антипутинской пропаганды, заявило итальянское издание Farodi Roma.

«Его (Навального) действия и заявления подтвердили давно ставшее аксиомой утверждение о том, что он не политический субъект, а объект политики… точнее – ее слепое орудие. Даже его последний почти двухчасовой фильм о президенте России, который он разместил на своем канале в Youtube из тюремной камеры, выдержан в рамках инструкций к медиаплану по созданию антипутинской пропаганды», – подчеркивает Farodi Roma. «В Германии вздохнули с облегчением, захлопнув дверь самолета в Москву», – отметили итальянские авторы статьи. Кураторы проекта, к счастью для Берлина, вероятно, поняли, что «беглый Навальный не представляет реальной пользы», как и другие российские эмигранты, вроде бизнесмена Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова, отмечает СМИ. «А вот в России он может стать идеальной политической жертвой, символом деспотии путинского режима, хотя и блеклой их симуляцией», – заключили журналисты.



Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Пригожин предсказал Навальному судьбу кассира в парижском супермаркете 20 января 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к Алексею Навальному, предложил лишить блогера российского гражданства и предсказал ему судьбу кассира в парижском супермаркете. «В Советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру. Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в парижском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», – заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд». По словам бизнесмена, он выигрывает во всех делах против блогера. «Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставляя этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав», – отметил Пригожин. Осенью прошлого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали около 88 млн рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В партии «Родина» раскритиковали призыв Навального к массовым беспорядкам 20 января 2021, 14:46 Текст: Олег Исайченко

«Если 23 января сторонники Навального соберутся на незаконный митинг – с ними нужно поступить так же, как поступили с митингующими в Капитолии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Алексей Журавлев, говоря о будущем блогера Алексея Навального после его возвращения в Россию. «В том, что Навальный – агент западных служб, у меня нет сомнений, – отметил председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. – Он выступает на различных западных форумах и призывает вводить санкции против своей же страны. Он делает все для того, чтобы нам здесь жилось гораздо хуже, чем сейчас». «В этой связи я не понимаю наших силовиков. На Навальном клейма негде ставить, но при этом он почему-то пользуется особыми привилегиями и выезжает лечиться на Запад несмотря на свои проблемы с законом», – отметил депутат. Собеседник также обратил внимание на разницу в подходах Запада к россиянам в зависимости от их политических взглядов. «Например, Марию Бутину в США обвинили и посадили в тюрьму из-за истории, которая была высосана из пальца. Мы еле вытащили Марию оттуда. В это же время Навального на Западе тепло принимают, охраняют, и после возвращения в Россию он собирается дальше заниматься политикой», – добавил собеседник. «В таком случае российские силовые структуры должны заняться Навальным вплотную. Если он продолжает призывать к массовым беспорядкам, тогда он должен получить законный срок. Мириться с этим нельзя», – подчеркнул депутат. «И если 23 января его сторонники соберутся на незаконный митинг – с ними нужно поступать так же, как поступили с митингующими в Капитолии. Хотите западных ценностей – получите!», – заключил Журавлев. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный приывал своих сторонников к уличным акциям протеста. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как Навальный, и отправить блогера туда, «где птицы на лету замерзают». Назван объем финансирования ЕС на подрыв территориальной целостности России 21 января 2021, 17:10 Текст: Ольга Никитина

Власти Евросоюза, Эстонии и Нидерландов приступили к многомиллионному финансированию проектов, направленных на подрыв территориальной целостности России. Речь идет о сумме в 170 млн рублей, сообщают СМИ. Летом минувшего года власти ЕС приступили к реализации двухлетней масштабной финансовой кампании Службы инструментов внешней политики Евросоюза (Service for Foreign Policy Instruments (FPI), сообщает «Ридус» со ссылкой на «Комитет защиты национальных интересов». «Его структурное отделение – делегация Евросоюза на Украине начала реализацию программы по «противодействию дезинформации на юго-востоке страны». В условиях гранта прямо говорится, он направлен против дезинформации со стороны «соседней страны и внешней силы» и выделены солидные средства», – цитирует издание сообщение организации. Кроме того, сообщается о о гранте посольства Нидерландов с говорящим названием «Крым: время бороться за права». В комитете подчеркнули, что «Евросоюз и некоторые западные государства продолжают спонсировать деятельность СМИ и организаций, ставящих под сомнение территориальную целостность нашей страны и организующих деятельность по подготовке негативного восприятия России среди населения Украины». Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки 21 января 2021, 23:11 Текст: Антон Никитин

«Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея», - рассказал заслуженный артист России, педагог, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он полагает, что большинство россиян не станет смотреть это видео. «Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на YouTube. Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК – #1 на вкладке «в тренде» – лишний повод открыть бутылочку просеко. Но 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут. Не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят и считают предателем», – написал Манучаров в своем Instagram. «Но нереализованные амбиции одержимого – вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки. Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея. Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде». Но и здесь не обходится без шулерства и игры в наперстки», – заметил Манучаров. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией псевдорасследование Навального о якобы «дворце» президента России Владимира Путина в Геленджике, сбор денег на «расследования» ФБК замглавы администрации президента назвал лохотроном и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.