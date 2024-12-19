Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Бундестаг одобрил закупку для Бундесвера на 25 млн евро
Бундестаг согласовал 38 проектов закупок для вооруженных сил Германии
Бюджетный комитет Бундестага утвердил 38 проектов закупок для Бундесвера на сумму 25 млн евро, что позволит модернизировать вооруженные силы страны и укрепить их боеготовность.
Бюджетный комитет Бундестага одобрил 38 проектов закупок для Бундесвера, сообщило ТАСС. Общая сумма составляет 25 млн евро. В заявлении Минобороны Германии говорится: «Одобрив 38 проектов на сумму 25 млн евро, бюджетный комитет задал курс на боеготовность нашего Бундесвера и послал важный сигнал союзникам». Также было подчеркнуто, что эти решения обеспечивают оснащение солдат необходимыми системами.
Среди одобренных проектов – закупка четырех подводных лодок современного класса U212 CD для ВМС Германии. Сухопутные войска получат израильскую реактивную артиллерию PULS, реактивную броню для БМП Puma, оборудование для цифровизации операций, тепловизоры и прицелы. ВВС продолжат закупать управляемые ракеты для ЗРК Patriot и продлевать срок службы системы ПВО IRIS-T.
Ранее в этом году комитет одобрил 59 крупных проектов, что составляет всего 97 проектов на данный момент. В 2022 году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации армии. В 2023 году страна планирует потратить на оборону 73,41 млрд долларов, что составляет 2,01% прогнозируемого ВВП. Министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что этих средств может быть недостаточно для обеспечения безопасности в ближайшие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель планово-командного штаба Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Бундесвер не в состоянии обеспечить Украину оружием в требуемых объемах из-за ограниченных запасов и медленного производства. Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца. Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, и следует воздержаться от спекуляций.