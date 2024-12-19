  • Новость часаМашиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    Трамп появился на публике с новой прической
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    19 декабря 2024, 00:42 • Новости дня

    Бундестаг одобрил закупку для Бундесвера на 25 млн евро

    Бундестаг согласовал 38 проектов закупок для вооруженных сил Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бюджетный комитет Бундестага утвердил 38 проектов закупок для Бундесвера на сумму 25 млн евро, что позволит модернизировать вооруженные силы страны и укрепить их боеготовность.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил 38 проектов закупок для Бундесвера, сообщило ТАСС. Общая сумма составляет 25 млн евро. В заявлении Минобороны Германии говорится: «Одобрив 38 проектов на сумму 25 млн евро, бюджетный комитет задал курс на боеготовность нашего Бундесвера и послал важный сигнал союзникам». Также было подчеркнуто, что эти решения обеспечивают оснащение солдат необходимыми системами.

    Среди одобренных проектов – закупка четырех подводных лодок современного класса U212 CD для ВМС Германии. Сухопутные войска получат израильскую реактивную артиллерию PULS, реактивную броню для БМП Puma, оборудование для цифровизации операций, тепловизоры и прицелы. ВВС продолжат закупать управляемые ракеты для ЗРК Patriot и продлевать срок службы системы ПВО IRIS-T.

    Ранее в этом году комитет одобрил 59 крупных проектов, что составляет всего 97 проектов на данный момент. В 2022 году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации армии. В 2023 году страна планирует потратить на оборону 73,41 млрд долларов, что составляет 2,01% прогнозируемого ВВП. Министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что этих средств может быть недостаточно для обеспечения безопасности в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель планово-командного штаба Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Бундесвер не в состоянии обеспечить Украину оружием в требуемых объемах из-за ограниченных запасов и медленного производства. Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца. Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, и следует воздержаться от спекуляций.

    16 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии, сообщили СМИ.

    Как пишет ТАСС, на внеочередном заседании Бундестаг выразил недоверие Шольцу, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

    Председатель Бундестага Бербель Бас заявила, что сообщит о результатах голосования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    В понедельник Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и утверждал, что канцлер Олаф Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

    Коментарии (18)
    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

    Коментарии (12)
    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

    Коментарии (17)
    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

    Коментарии (4)
    17 декабря 2024, 18:01 • Новости дня
    Вагенкнехт выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

    Партия ССВ выдвинула Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» выдвинет своего лидера Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры ФРГ, сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.

    Он отметил, что этот шаг предпринят для избежания «несправедливых преимуществ», которые могут получить конкуренты из-за «инфляции кандидатов в канцлеры», сообщает РИА «Новости».

    Лайе пояснил, что в партии нет иллюзий по поводу реальных шансов на победу. Однако, как он заявил, «шансы кандидатов от партий «Зеленые» и АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас». Выдвижение Вагенкнехт позволит партии участвовать в политических телепередачах и дискуссиях, куда допускаются только кандидаты в канцлеры.

    Ранее Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине.

    Между тем партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель.

    Коментарии (8)
    16 декабря 2024, 15:44 • Новости дня
    Белоусов: США размеcтят ракеты в Германии с подлетным временем восемь минут до Москвы
    Белоусов: США размеcтят ракеты в Германии с подлетным временем восемь минут до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что гиперзвуковые ракеты, которые США намерены разместить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут.

    Белоусов уточнил, что размещение гиперзвуковых ракет планируется на 2026 год, передает Ura.ru.

    Белоусов добавил, что в июле текущего года США и Германия подтвердили свои намерения по размещению таких ракет. Эти ракеты будут обладать дальностью до 2,4 тыс. километров. Таким образом, их подлетное время до Москвы составит порядка восьми минут.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие, включая ракеты Taurus, из-за риска эскалации конфликта, а Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение Шольца.

    Коментарии (16)
    16 декабря 2024, 19:23 • Новости дня
    Шольц предложил президенту Германии распустить Бундестаг

    DPA: Шольц предложил президенту Германии Штайнмайеру распустить Бундестаг

    Шольц предложил президенту Германии распустить Бундестаг
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия, пишет агентство DPA.

    По данным правительственных источников DPA, Шольц после провала вотума доверия в Бундестаге предложил Штайнмайеру распустить парламент, передает ТАСС. Это предложение Шольц сделал на встрече с президентом в его берлинской резиденции – дворце Бельвю.

    Напомним, Бундестаг выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу на внеочередном заседании, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и заявил, что Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

    Коментарии (4)
    17 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29

    Туск заявил о возможной скорой передаче Украине истребителей МиГ-29

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29, ожидаемых от Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявил о возможности скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29, передает ТАСС.

    На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TVP Info, Туск сказал: «Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас».

    Он добавил, что пока не может подтвердить, что решение близко, но выразил надежду на скорое объявление хороших новостей.

    Ранее, в начале декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в готовящиеся пакеты военной помощи для Киева. Однако в тот же день министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил наличие интенсивных переговоров с НАТО по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша пообещала передать Киеву 13 самолетов МиГ-29, но позже вице-премьер Польши заявил о невозможности выполнения этого обещания.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

    Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Крупалла предложил Берлину оценить полезность членства в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

    «До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы (АдГ) отвергаем», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    По его словам, НАТО должно принимать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию. Крупалла указал, что если НАТО не сможет обеспечить такую политику, Германия должна пересмотреть вопрос «о том, насколько этот альянс еще полезен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца. Действующий канцлер Олаф Шольц согласен поддержать Киев деньгами и вооружениями, но отказывается встать на сторону Украины в вопросе ракет и участия военных НАТО в конфликте.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

    Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.

    Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.

    По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

    Коментарии (2)
    Главное
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    США ослабили санкции против Газпромбанка
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной
    Названы суммы выплат пострадавшим в аварии поездов в Мурманской области
    В России решили установить квоты на отечественное вино в ресторанах
    Младшего брата бойцов ММА Емельяненко осудили за драку

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

    Угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа. Чем закончится разлад в «либеральной семье» Канады? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............