Фрейдинг заявил о невозможности снабжения Украиной оружием в нужном количестве

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве, передает РИА «Новости».

Фрейдинг подчеркнул, что возможности складов Бундесвера и других стран ограничены, а военная промышленность не успевает производить новые материалы с нужной скоростью.

«Возможности на складах Бундесвера и других стран ограничены, и военная промышленность не в состоянии поставлять новые материалы так быстро, как того требует динамика войны», – сказал генерал.

Он также отметил, что немецкие ракеты «Таурус» не следует считать оружием, способным существенно изменить ход боевых действий.

Фрейдинг указал, что рассматривание «Таурусов» как ключевого оружия является лишь политической риторикой.

Ранее Фрейдинг заявил, что Украина может потерять контроль над Красноармейском в начале 2025 года из-за наступления российских войск.