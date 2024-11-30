Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Немецкий генерал спрогнозировал потерю Украиной Красноармейска
Генерал ФРГ Фрейдинг спрогнозировал потерю Украиной Красноармейска в 2025 году
Украина может потерять контроль над Красноармейском в начале 2025 года из-за наступления российских войск, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал Кристиан Фрейдинг.
По его словам, Украина может потерять контроль над городом Красноармейск (Покровск) в начале 2025-го года, передает РИА «Новости».
Он отметил, что украинским военным может потребоваться отказаться от обороны города, если не появятся новые существенные факторы.
Генерал отметил, что российские военные в Донбассе предпринимают наступательные действия, которые на Западе не могли даже представить. Он подчеркнул, что Россия использует многочисленные ресурсы, как в виде людей, так и техники, для достижения своих целей.
Красноармейск имеет стратегическое значение для украинской армии, так как город является автомобильным и железнодорожным узлом, обеспечивающим материально-техническое снабжение и возможность переброски войск и пополнения запасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, известному также как Покровск.