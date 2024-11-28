Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, также известному как Покровск, передает ТАСС.

Пушилин отметил, что расстояние до Красноармейска сокращается, но пока говорить о начале городских боев преждевременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольный Киеву Покровск в Донецкой народной республике.