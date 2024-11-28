В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.0 комментариев
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску
Российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, известному также как Покровск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС).
По его словам, российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, также известному как Покровск, передает ТАСС.
Пушилин отметил, что расстояние до Красноармейска сокращается, но пока говорить о начале городских боев преждевременно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольный Киеву Покровск в Донецкой народной республике.