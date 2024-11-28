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    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

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    28 ноября 2024, 12:09 • Новости дня

    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску

    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, известному также как Покровск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    По его словам, российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, также известному как Покровск, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что расстояние до Красноармейска сокращается, но пока говорить о начале городских боев преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольный Киеву Покровск в Донецкой народной республике.

    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    28 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины в городах Луцк и Ровно произошли взрывы, после чего в некоторых районах пропало электроснабжение, сообщили украинские СМИ.

    В Telegram- канале «Общественное» сообщается о звуке взрыва в Луцке, а «24 Канал» сообщает о взрывах в Ровно, где местами также пропало электроснабжение.

    Взрывы произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, которая распространилась по всей Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее российское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины.

    Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении нежилого объекта инфраструктуры в Киеве после ночных взрывов.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    28 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ

    Рогов сообщил о завершении зачистки поселка Раздольное в ДНР от украинских войск

    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил на Времевском направлении, теперь поселок находится под контролем российских войск, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска завершают операцию по зачистке поселка Раздольное от подразделений ВСУ на Времевском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поселок переходит под контроль нашей армии».

    Поселок Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия успешно вошла в Раздольное в ДНР, а ранее продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке.

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    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

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    28 ноября 2024, 07:55 • Новости дня
    Украинский расчет БПЛА сдался в плен с техникой на Харьковском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении, передав аппаратуру и дрон, сообщают российские силовые структуры.

    Украинский расчет беспилотных летательных аппаратов из 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном российским войскам, передает РИА «Новости».

    Так, расчет БПЛА состоял из двух человек и действовал в составе 114-й бригады теробороны. Операторы добровольно сложили оружие и передали российским солдатам как беспилотный аппарат, так и всю сопутствующую аппаратуру.

    Ранее на Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 09:23 • Новости дня
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области группа из 22 солдат ВСУ добровольно сложила оружие и сдалась в плен, сообщили силовики.

    В Курской области в плен сдалась группа военнослужащих вооруженных сил Украины. По словам источника в силовых структурах, общее количество сдавшихся составило 22 человека, передает ТАСС.

    Военный журналист и эксперт Борис Рожин поделился кадрами сдачи в плен украинских солдат в своем Telegram-канале.

    Минобороны сообщало, что украинская армия за сутки потеряла свыше 250 человек на Курском направлении.

    Ранее операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении.

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    28 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Bild: Украинские военные призывают к переговорам с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в Донбассе осознали, что конфликт с Россией зашел в тупик, и единственным выходом видят переговоры, заявил после поездки в Донбасс заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

    По его словам, война зашла в тупик, а украинские военные вынуждены отступать в последние месяцы, передает РИА «Новости».

    «Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», – привел публицист слова одного из украинских бойцов.

    Ронцхаймер описал обстановку на передовой как «кошмар», отметив быстрое продвижение российских войск и превосходство в численности и ресурсах.

    По его наблюдениям, украинские военные чувствуют себя покинутыми и Западом, и своим правительством. Обстановка на фронте становится все мрачнее и труднее для солдат.

    Украинские военные также сообщили Ронцхаймеру, что они значительно уступают Российской армии по количеству вооружения, боеприпасов и численности личного состава.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

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    28 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.

    Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.

    Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.

    Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.

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    27 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Ермак допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года

    Ермак заявил о возможности переговоров с Россией без возврата к границам 1991 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года, что ранее было принципиальной позицией Киева.

    Как передает ТАСС, Ермак в статье для шведской газеты Dagens industri заявил, что Украина может начать переговоры с Россией без требования отвода российских войск к границам 1991 года. Ранее Киев настаивал на этом условии как на одном из ключевых для начала мирных переговоров.

    Ермак отметил, что «плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы прекратить бои». Он добавил, что ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года, что подразумевает частичный отвод российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    28 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Украинские СМИ написали о взятии в плен «оккупантов» в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропаганда сообщила о взятии в плен «оккупантов» в Курской области, рассказывая о якобы захвате в плен морских пехотинцев из 810-й бригады ВС России.

    Украинское издание УНИАН сообщило, что ВСУ якобы захватили в плен «оккупантов» из 810-й бригады российской морской пехоты в Курской области.

    Сообщение было опубликовано после того, как появилось видео сдачи в плен 22 украинских боевиков в Курской области России.

    Примечательно, что украинские журналисты забыли, чьи военные на самом деле являются «оккупантами» в Курской области.

    Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеокадры сдачи в плен 22 украинских военнослужащих в Курской области.

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    28 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Полянский: Инициатива стран Глобального Юга вызвала прилив желчи у Киева

    Группа «Друзья мира» встретила сопротивление Киева и западных стран

    Tекст: Максим Попов

    Создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров, заявили в российском постпредстве при ООН.

    Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, инициатива стран Глобального Юга по созданию группы «Друзья мира» вызвала «прилив желчи» и истерику у киевского режима и его западных спонсоров, передает ТАСС.

    Полянский отметил, что группа «Друзья мира» является инициативой партнеров из Глобального Юга, уставших от навязываемой западниками конфронтационной повестки о мирном урегулировании конфликта. Основополагающей целью группы является подготовка сбалансированных идей, которые будут предложены конфликтующим сторонам. По его словам, ключевую роль в работе группы играют Китай и Бразилия.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. В частности, Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

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    28 ноября 2024, 00:20 • Новости дня
    Украинских коммунальщиков мобилизовали в ВСУ за два дня

    Власти Сумской области Украины мобилизовали коммунальщиков из-за кризиса с водо- и теплоснабжением

    Tекст: Максим Попов

    Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий из-за критической ситуации с водо- и теплоснабжением в городе.

    Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин объявил о мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры. Такое решение принято в связи с кризисной ситуацией с водо- и теплоснабжением, что привело к отмене занятий в школах, передает РИА «Новости».

    Семенихин заявил, что начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился лишить брони от мобилизации работников коммунальных служб региона. Более того, поручено сотрудникам СБУ сопровождать каждого работника в военкоматы, чтобы проконтролировать призыв в ВСУ до конца недели.

    Ранее десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после изменения законодательства, которое затронуло около десяти процентов организаций, участвующих в процессе бронирования.

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    28 ноября 2024, 02:35 • Новости дня
    Белик назвал неуместными условия Киева для переговоров

    Депутат Госдумы раскритиковал условия Киева для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик отверг условия Киева для переговоров с Россией, подчеркнув, что диктовать их должен наступающий, а не сдающий позиции.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что условия, выдвинутые Киевом для переговоров с Россией, неуместны, передает РИА «Новости». Белик подчеркнул, что «условия диктует наступающий, а не сдающий позиции». Такое мнение он высказал, комментируя статью главы офиса президента Украины Андрея Ермака в шведском издании Dagens industri, где Ермак заявил, что переговоры возможны лишь при возвращении границ Украины к состоянию на 23 февраля 2022 года.

    Белик отметил, что «украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской». Он также подчеркнул, что если Ермак стремится к политическому будущему, то обман соотечественников – не лучший путь.

    По словам депутата, Украина продолжает бить по российской территории западными ракетами и сопротивляется в Курской области, но «мы планомерно идем вперед». Белик выразил мнение, что Ермаку нужно хоть что-то сказать в поддержку президента Украины Зеленского, так как они «в одной лодке».

    Напомним, накануне Ермак допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года.

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      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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