Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском
Снайпер ВСУ рассказал о сложной ситуации из-за российских дронов под Красноармейском
Украинский снайпер с позывным «Призрак» сообщил о трудностях украинских военных под Красноармейском из-за превосходства российских беспилотных летательных аппаратов.
Снайпер вооруженных сил Украины рассказал изданию Corriere della Sera о тяжелой ситуации для украинских войск на Красноармейском направлении. Он отметил, что российские беспилотники превосходят украинские, и это вызывает сложности, передает РИА «Новости».
«Русские постоянно атакуют. Кажется, что у них нескончаемое количество беспилотников, почти все они превосходят наши. Не знаю, чем это закончится», – сказал снайпер с позывным «Призрак», который является командиром подразделения «Призраки Бахмута».
Красноармейск (украинское название Покровск) является райцентром на северо-западе Донецкой народной республики. По информации на 2022 год, численность населения города превышала 61 тыс. человек. В городе находится важный железнодорожный узел, через который проходят транспортные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также осуществляется сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР, такими как Краматорск и Славянск.
Ситуация в Красноармейске осложняется постоянными атаками российских беспилотников, которые создают значительное преимущество для российских войск. Украинские военные сталкиваются с нехваткой ресурсов и сложностями в борьбе с превосходящими техническими возможностями российских БПЛА.
Ранее пленный украинский офицер Александр Долматов сообщил о страхе своих солдат перед российским подразделением «Шторм», которое обладает высокой профессиональной подготовкой.
Между тем председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли признал, что Россия и Китай стали опережать США в сферах производства роботизированного и автоматизированного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.