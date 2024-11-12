Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
Пленный офицер ВСУ признался в страхе перед российским подразделением «Шторм»
Пленный командир украинского взвода рассказал о страхе перед российским подразделением «Шторм»
Пленный украинский офицер Александр Долматов сообщил о страхе своих солдат перед российским подразделением «Шторм», которое, по его словам, обладает высокой профессиональной подготовкой.
Украинский офицер Александр Долматов, командир взвода 120-го батальона 113-й бригады теробороны Украины, рассказал ТАСС, что украинские военные испытывают страх перед столкновениями с российскими бойцами.
По словам Долматова, подразделение «Шторм» является профессиональным и легко справляется с задачами, включая уничтожение или ранения украинских солдат. В его описании «Шторм» представляет собой группу опытных бойцов, способных выполнять сложные задания.
Долматов также отметил, что на линии фронта против российских бойцов остаются в основном плохо обученные солдаты территориальной обороны Украины. Это, по его мнению, делает столкновения с такими профессиональными подразделениями, как «Шторм», еще более опасными для украинских военных.
Офицер Долматов был взят в плен вместе с группой сослуживцев в районе поселка Золотая Нива 18 октября. Это событие подчеркивает сложную ситуацию на фронте, где опыт и подготовка российских войск оказывает значительное влияние на моральный дух украинских подразделений.
Ранее пленный боец ВСУ Владимир Никольников рассказал, что командиры его подразделения не общаются с солдатами, и даже командир батальона остается для них незнакомцем.
Пленный украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.
Отметим, что пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России.