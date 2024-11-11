При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Пленный боец ВСУ заявил о безразличии командиров к солдатам
Пленный из 17-й бригады ВСУ рассказал о безразличии командиров к солдатам
Пленный боец ВСУ Владимир Никольников рассказал, что командиры его подразделения не общаются с солдатами, и даже командир батальона остается для них незнакомцем, что создает ощущение ненужности и отстраненности.
Пленный военнослужащий 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Никольников заявил, что командование подразделений не считает нужным общаться с простыми солдатами, передает ТАСС. По его словам, он ни разу не видел командира батальона, а слухи утверждают, что тот потерял семь батальонов и готовится потерять восьмой. Никольников рассказал, что единственным командиром, с которым солдаты успели пообщаться до пленения, был лейтенант, который не проявил заинтересованности в их безопасности.
Никольников уточнил, что солдаты отказались воевать, но лейтенант ответил, что ничего не знает и посоветовал двигаться вперед. «Не знаю, что он там заканчивал, и кто его поставил командовать, и зачем», – заметил Никольников.
При встрече с российскими военными бойцы сразу же заявили о сдаче. Никольников рассказал, что они сложили оружие и добровольно вышли к противнику. Он также выразил благодарность российской стороне за то, что остался жив: «Я благодарен Российской Федерации, что я жив, здоров. Потому что если бы я остался там, где я был, то шансов выжить у меня не было».
Ранее основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская подчеркнула важность рационального использования кадров в ВСУ.
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций.
Отметим, что пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России.