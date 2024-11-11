При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
На Украине признали неэффективное использование личного состава ВСУ
Основатель Центра поддержки аэроразведки Украины Берлинская заявила о нерациональном использовании кадров в ВСУ
На Украине признали, что в ВСУ часто используют личный состав не по назначению. Основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская подчеркнула важность рационального использования кадров.
Берлинская признала проблему нерационального использования личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
интервью изданию «Украинская правда» она подчеркнула, что профессиональные навыки военнослужащих не всегда учитываются при распределении обязанностей. «У нас хорошие инженеры становятся плохими минометчиками, у нас хорошие водители и механики становятся плохими снайперами», – отметила Берлинская.
Она выразила обеспокоенность тем, что в ряды ВСУ попадают представители различных профессиональных областей, такие как управленцы, экономисты и бизнесмены, чьи навыки не используются эффективно. По мнению Берлинской, управление бригадой схоже с управлением крупной компанией, и для этого необходимо рационально использовать имеющийся человеческий ресурс.
Берлинская считает, что для повышения эффективности армейского руководства следует учитывать опыт и квалификацию каждого военнослужащего. Такой подход, по ее мнению, может существенно улучшить организацию и результаты работы в ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сообщил, что бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на собственных минах, что привело к значительным потерям. Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, что стало неожиданностью для украинских сил. Также военнослужащий ВСУ сообщил о случаях бегства и невыполнении приказов среди украинских солдат, что указывает на низкий моральный дух военных.