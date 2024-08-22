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Военнослужащий ВСУ рассказал о бегстве и невыполнении приказов
Associated Press: Военнослужащий ВСУ рассказал о бегстве и невыполнении приказов
Мобилизованные в срочном порядке граждане Украины массово отказываются исполнять приказы командиров и оставляют свои позиции, отмечают западные СМИ.
Американское агентство The Associated Press опубликовало интервью с военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Представитель ВС Украины поделился информацией о том, что кадровый вопрос все более негативно влияет на их успехи и эффективность выполнения задач.
«Раньше войска могли стоять до последнего, чтобы удержать позицию, теперь даже при легком обстреле отступают. Есть мотивированные люди, но очень мало», – приводит его слова ТАСС.
Помимо низкого уровня мотивации, у недавно мобилизованных граждан Украины отмечаются проблемы и с подготовкой ведения боевых действий: «Приходится планировать операции с участием пехоты, которая не умеет стрелять по целям, не знает основ топографии, некоторые новобранцы не верят в боевые планы командиров и бросают подготовленные позиции», – рассказал военнослужащий.
Иностранные журналисты отмечают, что низкий уровень квалификации военнослужащих ВСУ приводит к проблемам на ряде важнейших направлений, где объявлены принудительные эвакуации.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг командиры ВСУ оказались разочарованы мобилизацией и желают заниматься ей самостоятельно.