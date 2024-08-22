Associated Press: Военнослужащий ВСУ рассказал о бегстве и невыполнении приказов

Tекст: Ярослав Митрофанов

Американское агентство The Associated Press опубликовало интервью с военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Представитель ВС Украины поделился информацией о том, что кадровый вопрос все более негативно влияет на их успехи и эффективность выполнения задач.

«Раньше войска могли стоять до последнего, чтобы удержать позицию, теперь даже при легком обстреле отступают. Есть мотивированные люди, но очень мало», – приводит его слова ТАСС.

Помимо низкого уровня мотивации, у недавно мобилизованных граждан Украины отмечаются проблемы и с подготовкой ведения боевых действий: «Приходится планировать операции с участием пехоты, которая не умеет стрелять по целям, не знает основ топографии, некоторые новобранцы не верят в боевые планы командиров и бросают подготовленные позиции», – рассказал военнослужащий.

Иностранные журналисты отмечают, что низкий уровень квалификации военнослужащих ВСУ приводит к проблемам на ряде важнейших направлений, где объявлены принудительные эвакуации.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг командиры ВСУ оказались разочарованы мобилизацией и желают заниматься ей самостоятельно.