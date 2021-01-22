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Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН
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Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) или определения нового порядка участия в нем будет решаться после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов.
«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Белоруссия сообщала, что проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора.
В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
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Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости».
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.
«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он.
По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».
Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.
Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы»
Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.
Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости».
Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год.
В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой
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Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России.
Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости».
«Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации.
Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением.
«Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену.
Летчик-испытатель оценил шансы российского Су-57 в бою против F-35
Российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря своей маневренности смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один, заявил заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.
«Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь», – передает ТАСС слова Толбоева в интервью по случаю его 70-летия.
При этом он отметил, что даже вспышки на Солнце могут привести к сбоям в работе электроники.
«Поэтому я противник всяких электронных дел», – сказал летчик-испытатель.
Толбоев охарактеризовал российский Су-57 как «великолепный самолет». При этом он подчеркнул, что времена сражений один на один давно прошли.
«Сейчас уже не то время, когда воюешь один на один. Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов», – пояснил летчик-испытатель.
Напомним, в конце декабря ВКС России получили первый серийный Су-57.
Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин»
Российские вооруженные силы (ВС) получили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.
По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор».
По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.
Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».
Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет
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«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год.
Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием.
Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.
«Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.
«Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.
«Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием
Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС.
По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин.
В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД.
В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу.
Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».
Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35.
«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом».
«Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости».
Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Белыми морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана — Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.
Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе, передает РИА «Новости».
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции в Белоруссии
Диалог власти и оппозиции в Белоруссии пока невозможен, так как нужно сначала освободить всех задержанных во время демонстраций в республике, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.
«Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», – передает слова Линде РИА «Новости».
Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения на родину.
В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
Хоккейные власти подтвердили намерение компенсировать Минску потери от переноса ЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) решила выплатить Белоруссии денежную компенсацию в связи с переносом чемпионата мира, сообщил президент федерации Рене Фазель.
«Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», – передает слова Фазеля ТАСС.
Как отметил глава организации, федерация заинтересована в решении вопроса мирным путем. «Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части», – сказал он.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.
Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.
Захарова высказалась о лишении Минска ЧМ по хоккею
Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы – предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу «Матч ТВ».
«Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Международная федерация хоккея обещала выплатить компенсацию Минску за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение IIHF является безосновательным. В Кремле сообщили, что с сожалением восприняли решение Международной федерации хоккея.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение IIHF и отмечала, что лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по белорусскому президенту Александру Лукашенко, и по России.
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Белоруссия решила озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета
Белоруссия готова предоставить Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, который опубликовал запись с якобы обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.
По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам».
«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», – заявил Глаз.
Также он добавил, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы».
Ранее издание «Украинская правда» заявила о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. На записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины».
Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».
Минск проанализирует ситуацию с ДОН с учетом осуществления договора с Россией
Белоруссия проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН) в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
«Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН», – заявил представитель МИД республики, передает РИА «Новости».
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.