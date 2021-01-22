Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН

Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) или определения нового порядка участия в нем будет решаться после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов.

«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», – приводит его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.

Белоруссия сообщала, что проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора.