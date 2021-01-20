Минск проанализирует ситуацию с ДОН с учетом осуществления договора с Россией

Российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным. Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это «тревожные призывы». «Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», – добавил пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил, что права всех россиян гарантируются законами России и в ситуации с Алексеем Навальным будет так же. «Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ – они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе.

Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях, которые «никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.

Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».