Лидер республиканцев в Сенате США предложил график импичмента Трампа

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил начать проведение процедуры импичмента бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после 13 февраля.

«Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру [демократического большинства Чаку] Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса», – приводит слова Макконнелла ТАСС.

Лидер республиканцев в Сенате США добавил, что республиканцы рассчитывают на проведение «полноценного и честного процесса».

Макконнелл предложил, чтобы обвинители из числа членов Палаты представителей передали сенаторам статьи по импичменту Трампа 28 января. После этого он считает необходимым дать юристам 45-го президента США две недели (до 11 февраля), чтобы предоставить письменный ответ на эти обвинения. Сам процесс, согласно предложенному Макконнеллом графику, должен начаться после 13 февраля. «Учитывая беспрецедентную скорость, с которой был проведен процесс в Палате представителей, предлагаемый нами график <...> предполагает умеренное и разумное дополнительное время, которое позволит обеим сторонам подобрать свои аргументы, прежде чем Сенат начнет их заслушивать», – пояснил Макконнелл. Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Шумера, лидер демократов уже рассматривает предложение Макконнелла.

Накануне телекомпания CNN сообщила, что демократы в Палате представителей готовятся 22 января передать в Сенат США обвинительное заключение против Трампа.

Напомним, в прошлую среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

6 января предполагаемые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена 46-м американским президентом.