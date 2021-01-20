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В России оценили планы Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном
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«Если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для России это в любом случае хорошо и выгодно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном заключении долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе при избранном президенте Джо Байдене.
«В возвращении США к наследию Обамы в отношении Ирана нет ничего удивительного. Во-первых, вся избирательная кампания Байдена была построена на обещании отхода от трамповских позиций по всем линиям. Во-вторых, сами ядерные договоренности с Ираном были подписаны при Обаме, когда именно Байден был вице-президентом – это тоже одна из причин. Наконец, весь концептуальный подход демократов к политике говорит в пользу международных соглашений и договоренностей. Новая администрация уже начала реализацию этого подхода», – объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Однако, по мнению собеседника, для заключения долгосрочной сделки по ядерной программе Вашингтон может предложить новые переговоры, на которые Иран будет вынужден согласиться. «Иран находится в очень тяжелой экономический ситуации, он зажат санкциями, и не исключено, что Тегеран пойдет на новые условия, выдвинутые Америкой. Прошлые переговоры были очень долгими, мучительными и тяжелыми, и новый процесс будет точно не легче», – уверен политолог.
«Что касается России, то наших интересов это напрямую не касается. На предыдущем этапе переговоров роль Москвы была важной, но технической – наша страна лишь помогала США и Ирану договориться. Возможно, в этот раз они постараются обойтись самостоятельно. А если санкции все-таки будут отменены и Тегеран выйдет из отчаянного положения – для нас это в любом случае хорошо и выгодно. Иран, конечно, не наш союзник, но отношения между нашими странами достаточно обширные», – заключил Лукьянов.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.
«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.
В 2018 США вышли из ядерной сделки с Ираном. В ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году властями Ирана с Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией и предполагал заморозку ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.
Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».
Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.
Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».
Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.
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Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store
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«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.
«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.
«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.
«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».
«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.
Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
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Соловьев высмеял сообщения о краже ноутбука Пелоси для «разведки России»
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«Это набор смешных глупостей, придуманных из ненависти к России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о задержании в США женщины, подозреваемой в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Люди, которые придумывают этот бред, вообще в курсе, что на дворе XXI век? Зачем физически что-то передавать?» – задается вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Авторы этих заявлений рассуждают так, будто в век современных технологий какой-то хитрый агент повезет этот ноутбук через океан, а там люди со стамеской будут его взламывать и вытаскивать информацию», – с иронией отмечает собеседник.
«Это все настолько смехотворно, – считает Соловьев, – что может сравниться лишь с историей о «флешках для Гааги», когда украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что передал таким образом интервью с экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы Натальей Поклонской».
«Все это набор смешных глупостей – подчеркнул телеведущий. – Но он укладывается в одну понятную логику, суть которой заключается в ненависти к России и к попыткам во всем обвинить нашу страну».
Накануне американские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
До этого в краже ноутбука
подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым
в собственном доме после проведения обыска.
В то же время помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»
США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.
Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.
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В команде Байдена решили добиваться сделки с Ираном на основе СВПД
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Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.
«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Кандидат на пост госсекретаря США также подчеркнул, что новая администрация попытается урегулировать вопрос вокруг программы Тегерана по разработке баллистических ракет в рамках «более широкой сделки».
По словам Блинкена, Байден привержен «недопущению получения Ираном ядерного оружия». По мнению кандидата на пост госсекретаря США, срок, за который Тегеран может создать ядерную бомбу, сократился в связи с тем, что Иран начал разработку усовершенствованных центрифуг после выхода США из СВПД. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Конгрессом, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану.
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.
Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена
Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.
По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
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Иран поставил условия для доступа МАГАТЭ к ядерным объектам
Иран намерен ограничить сотрудничество с МАГАТЭ до вопросов нераспространения ядерного оружия, заявил руководитель комитета нацбезопасности и внешней политики иранского парламента Моджтаба Зульнури.
Если ЕС к 21 февраля не решит вопрос с санкциями в отношении банковского и финансового сектора Ирана, и не поспособствует нормализации экспорта иранской нефти, то Тегеран ограничит МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, заявил депутат телерадиокомпании IRIB, передает РИА «Новости».
«Реализация дополнительного протокола будет полностью приостановлена. Наши связи с МАГАТЭ и инспекторами агентства продолжатся исключительно на уровне Договора о нераспространении ядерного оружия. Вне этого договора у МАГАТЭ не будет доступа», – добавил он.
По его словах, камеры МАГАТЭ на иранских объектах уберут, но инспекторов организации высылать из страны не планируется.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен изготовить 120 килограмм обогащенного до 20% урана за восемь месяцев.
В январе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран быстро развивает возможности для обогащения урана до уровня 20%.
1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.
После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».
Более трети американцев усомнились в справедливости итогов выборов
Более трети американских избирателей не доверяют избирательной системе США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Согласно изданию, 65% зарегистрированных избирателей заявили либо о большой, либо о по крайней мере некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает «справедливый и точный» подсчет голосов. В противовес им 35% респондентов заявили о малой степени уверенности или же об отсутствии уверенности как таковой, передает РИА «Новости».
Примечательно, что среди демократов доверие к избирательной системе США выше (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев, среди которых о доверии заявили лишь 19%. При этом доверие американцев к избирательной системе своего собственного штата выше, показал опрос. Здесь о доверии заявили 73% избирателей, о недоверии – 27%.
Исследование проводилось онлайн среди 2854 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта.
Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия
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«Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.
«При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.
«Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.
«Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.
В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.
В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США
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Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию.
Как отметил Дуров, «доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества», но администрация Telegram «внимательно следит за ситуацией». Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.
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Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана
Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, по которой в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.
«Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечения источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.
Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.
Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.
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Лавров заявил о странностях при голосовании в США
Глава МИД Сергей Лавров рассказал о странностях на выборах президента США, отметив, что соцсети формировали общественное мнение в стране и мире «в одни ворота».
«Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире «в одни ворота». Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, уже само это мероприятие «по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы». «Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», – отметил он.
Лавров напомнил, что рассылка бюллетеней велась в течение нескольких недель. «Все это покрывалось соцсетями, все это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», – добавил министр.
В последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным
Предложение закрыть действующему президенту США Дональду Трампу доступ к разведбрифингам требует изучения экспертами, заявил Рон Клайн, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Джо Байдена.
На вопрос о том, как в штабе Байдена относятся к соответствующему предложению, Клайн ответил, что новые власти США будут «отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки». Команда Байдена «хотела бы выслушать рекомендации своих специалистов», но те еще «не приступили к выполнению своих обязанностей». Клайн выразил надежду, что Сенат США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.
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Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах
Меры безопасности в Вашингтоне усилены только в центре, заявила глава города и округа Колумбия Мюриэл Боузер, высказав опасения в связи с возможными беспорядками в других районах столицы США.
Она заявила, что усиление мер безопасности распространяется только на «федеральный анклав», где расположены правительственные учреждения, включая Конгресс и Белый дом. Ситуация в жилых районах вызывает у Боузер беспокойство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом мэр заверила, что полиция «работает с партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США». По словам Боузер, у них «на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в жилых районах произойдут какие-либо атаки».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Женщину задержали при попытке обманом попасть в закрытую зону в Вашингтоне
В Вашингтоне задержана женщина, которая, выдав себя за сотрудницу полиции, хотела попасть в зону, закрытую перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.
Полиция остановила машину, которой управляла 63-летняя женщина. Та представилась сотрудницей правоохранительных органов. Когда ее попросили предоставить документы, подтверждающие право управлять автомобилем, женщина попыталась уехать, но ее задержали. Ее обвиняют в попытке выдать себя за сотрудницу полиции, неповиновение полиции и попытку скрыться, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Накануне полицией Капитолия в центре Вашингтона был задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам». Сам он заявил, что просто забыл выложить оружие из машины и потерялся в Вашингтоне.
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