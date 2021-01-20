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Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию
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«Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».
«У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
«Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.
«Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.
«Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».
Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».
Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.
Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».
Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.
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МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store
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«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.
«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.
«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.
«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».
«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.
Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
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Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор
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«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.
«Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.
Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.
Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.
Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.
«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.
Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.
Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.
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Соловьев высмеял сообщения о краже ноутбука Пелоси для «разведки России»
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«Это набор смешных глупостей, придуманных из ненависти к России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о задержании в США женщины, подозреваемой в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Люди, которые придумывают этот бред, вообще в курсе, что на дворе XXI век? Зачем физически что-то передавать?» – задается вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Авторы этих заявлений рассуждают так, будто в век современных технологий какой-то хитрый агент повезет этот ноутбук через океан, а там люди со стамеской будут его взламывать и вытаскивать информацию», – с иронией отмечает собеседник.
«Это все настолько смехотворно, – считает Соловьев, – что может сравниться лишь с историей о «флешках для Гааги», когда украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что передал таким образом интервью с экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы Натальей Поклонской».
«Все это набор смешных глупостей – подчеркнул телеведущий. – Но он укладывается в одну понятную логику, суть которой заключается в ненависти к России и к попыткам во всем обвинить нашу страну».
Накануне американские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
До этого в краже ноутбука
подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым
в собственном доме после проведения обыска.
В то же время помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»
США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.
Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.
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Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников
«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.
«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
«Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.
«Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.
Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».
Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.
Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.
Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.
На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.
Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.
«Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».
Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Трамп записал прощальное видеообращение
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Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник, окончательные сроки обнародования послания еще не определены, передает ТАСС. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента.
Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.
Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.
Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.
Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.
Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.
Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Заблокированная в США соцсеть Parler возобновила работу на российском хостинге
Популярный у сторонников Дональда Трампа сайт сервиса микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, вновь заработал на хостинге, принадлежащем российской компании DDoS-Guard.
Основной функционал сайта пока по-прежнему недоступен: пользователей встречает заявление администрации соцсети о том, что она «решит любую стоящую перед ней проблему» и скоро «поприветствует всех».
«Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем – и сторонникам, и противникам – зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественному пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».
Как рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт, теперь в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Согласно информации на сайте DDoS-Guard, компания с 2011 года представляет «услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента». По данным СПАРК, ООО «ДДОС-ГВАРД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову, пишет Forbes. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», сообщает издание TAdviser.
Как отмечает The Guardian, до недавнего времени клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание Конгресса. На прошлой неделе DDoS-Guard перестал сотрудничать с хостинговой компанией 8kun, VanwaTech.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании – Amazon Web Services – отключил Parler от своего хостинга.
Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена
Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.
По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
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Более трети американцев усомнились в справедливости итогов выборов
Более трети американских избирателей не доверяют избирательной системе США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Согласно изданию, 65% зарегистрированных избирателей заявили либо о большой, либо о по крайней мере некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает «справедливый и точный» подсчет голосов. В противовес им 35% респондентов заявили о малой степени уверенности или же об отсутствии уверенности как таковой, передает РИА «Новости».
Примечательно, что среди демократов доверие к избирательной системе США выше (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев, среди которых о доверии заявили лишь 19%. При этом доверие американцев к избирательной системе своего собственного штата выше, показал опрос. Здесь о доверии заявили 73% избирателей, о недоверии – 27%.
Исследование проводилось онлайн среди 2854 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта.
Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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