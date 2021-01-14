Берлин призвал не отдавать цензуру аккаунтов на откуп менеджерам Кремниевой долины

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14 января, четверг | Последнее обновление — 21:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Twitter заблокировал страницу «Спутник V»
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А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить?
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Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову.
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Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Берлин призвал не отдавать цензуру аккаунтов на откуп менеджерам Кремниевой долины
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Менеджеры высокотехнологичных корпораций США не должны решать вопрос о свободе выражения мнения в социальных сетях, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Насилие в Вашингтоне показывает, что мы не можем отдавать на откуп ответ на вопрос, как не допустить разжигания ненависти в сети и где проводить линию между ним и свободой выражения мнения, только лишь менеджерам в Кремниевой долине. Это нуждается в ясных правовых правилах», – заявил Маас в соцсетях, передает ТАСС.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
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Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
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Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил
Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий
, а участников этих событий назвал
террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили
беспорядки и штурм Капитолия.
Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам
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Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США.
«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter.
«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп.
Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома.
Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США.
Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил
на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала
резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа
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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования в эфире телеканала C-SPAN.
Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Статья обвинения в принятом нижней палатой документе одна – подстрекательство к мятежу, передает ТАСС.
Согласно трансляции голосования из Конгресса США, импичмент Трампа поддержали 222 демократа и десять членов Республиканской партии, при этом 197 республиканцев проголосовали против, передает РИА «Новости».
После голосования в Палате представителей вопрос перейдет на рассмотрение Сената США, который выходит с каникул 19 января – за день до инаугурации Джозефа Байдена.
Накануне импичмент Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей. В среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась
вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил
о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Лидер республиканцев в Палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия
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Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что импичмент действующему президенту Дональду Трампу является ошибкой, но признал его ответственность за штурм Капитолия.
«Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге», – цитирует Маккарти ТАСС.
Вместе с тем политик заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия, в результате которого погибли пять человек. «Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс», – добавил он.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа
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Спикер Палаты представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
«Палата представителей <...> продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. <...> Мы вновь выполнили свою клятву защищать <...> Конституцию США», – приводит ТАСС текст заявления Пелоси, сделанного в эфире американских телеканалов.
Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США
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Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова, заявил действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении к согражданам, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», – приводит слова американского лидера ТАСС.
«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, – заявил Трамп. – Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», – отметил действующий глава администрации США.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп призвал американцев воздержатся от насилия
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях призвал американцев воздержатся от насилия и содействовать снижению в стране напряженности, сообщил телеканал Fox News.
«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма», – приводит слова Трампа ТАСС.
Глава действующей американской администрации подчеркнул, что выступает «не за это». «Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»
Блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter является «верным решением», заявил глава американской компании Джек Дорси.
«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим <...>. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», – приводит слова Дорси ТАСС.
Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе сервиса.
Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер. «Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», – признал предприниматель.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа
Множество членов Республиканской партии США хотели бы проголосовать за импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу, но они «боятся за свою жизнь», заявил телеканал CNN.
«Лиз Чейни (член Палаты представителей США), эти республиканцы, которые объявили (что проголосуют за – прим. ВЗГЛЯД), они демонстрируют храбрость. В то же время, как мне сообщили источники среди республиканцев, республиканцы ... говорят, что не собираются голосовать за импичмент, потому что все еще боятся Дональда Трампа», – заявила сотрудница CNN Джейми Гэнгэл, передает РИА «Новости».
«Мне сказали, что Белый дом продолжает оказывать давление на этих членов, что Трамп не остановился и что они, цитирую, «опасаются за свою жизнь и жизнь своих семей», – добавила Гэнгэл.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
Ранее сообщалось, что предводитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии, однако позже стало известно, что он отказался проводить импичмент действующему президенту.
Эксперт: Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу Трампа
Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Палата представителей Конгресса США набрала достаточно голосов для импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Трамп стал первым в истории страны главой государства, который дважды подвергся процедуре импичмента. Чтобы обвинение было утверждено, а Трамп – отрешен от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел уже заявил, что не собирается созывать Сенат до инаугурации Джозефа Байдена. То есть если Трампа формально и отстранят от президентства, то это будет уже по окончании срока его полномочий. Исход все же возможного голосования в Сенате, вероятно, будет отрицательным, хотя настроения в руководстве Республиканской партии изменились за последние дни сильно не в пользу Трампа», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Глава Parler усомнился в возможности восстановления работы соцсети
Сервис микроблогов Parler, возможно, никогда не будет восстановлен после удаления с облачного хостинга Amazon Web Services, сообщил глава соцсети Джон Матце.
По словам Матце, восстановления работы Parler «может не случиться», передает ТАСС. «Мы еще не знаем», – сказал Матце в интервью Reuters.
В минувшее воскресенье популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.
«Массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре 2020 года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Палата представителей начала голосование по импичменту Трампу
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Палата представителей Конгресса США приступила к голосованию об объявлении импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
На суд конгрессменов вынесена одна статья – «Подстрекательство к мятежу». Документ требует вынести импичмент действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им «тяжких преступлений и проступков», передает РИА «Новости».
После голосования в Палате представителей вопрос перейдет на рассмотрение Сената США, который выходит с каникул 19 января – за день до инаугурации Джозефа Байдена.
Накануне импичмент Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей. В среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Порядок в Вашингтоне во время инаугурации Байдена обеспечат 20 тыс. бойцов нацгвардии США
Свыше 20 тыс. военнослужащих Нацгвардии США могут задействовать для обеспечения порядка в Вашингтоне на инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил глава полиции города Роберт Конти.
«Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)», – цитирует Конти РИА «Новости».
По его словам, он обеспокоен безопасностью в Вашингтоне на ближайших выходных и ближе к дате инаугурации.
Напомним, инаугурация победившего на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена запланирована на 20 января.
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Соцсеть Snapchat собралась навсегда заблокировать аккаунт Трампа
Социальная сеть Snapchat навсегда заблокирует учетную запись действующего президента США Дональда Трампа 20 января, сообщил портал Axios.
«В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа) попыток распространять дезинформацию, ненавистнические высказывания и подстрекать к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт», – приводит ТАСС слова представителя Snapchat.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Захарова высказалась о блокировке аккаунтов Трампа
Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Facebook обратила внимание на заявление официального русскоязычного представителя Госдепа, замдиректора медиахаба Госдепа в Брюсселе Андреа Калан, в которой представитель американской стороны выразила обеспокоенность «репрессиями в России в отношении независимых СМИ» и «тревогу в связи с недавними поправками в закон «Об иностранных агентах».
Представитель МИД напомнила Калан, что «в России информационно-коммуникационная сфера регулируется именно законами», при этом в США, по мнению Захаровой, эта сфера регулируется «бесконечными хаотичными решениями, которые представляют собой дикий синтез популизма, угроз, лоббизма, хитросплетений права и общественного мнения».
Российский дипломат напомнила, что крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. «И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», – указала Захарова.
Она напомнила, что многие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Австралии Майкла Маккормака главу минфина Франции Брюно Ле Мэр и других, выказали недовольство по этому поводу.
«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия. Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», – добавила представитель МИД.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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