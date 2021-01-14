Захарова высказалась о блокировке аккаунтов Трампа

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в своем Facebook обратила внимание на заявление официального русскоязычного представителя Госдепа, замдиректора медиа-хаба Госдепа в Брюсселе Андреа Калан, в которой представитель американской стороны выразила обеспокоенность «репрессиями в России в отношении независимых СМИ и чувствуют тревогу в связи с недавними поправками в Закон «Об иностранных агентах».

Представитель МИД напомнила Калан, что «в России информационно-коммуникационная сфера регулируется именно законами», при этом в США, по мнению Захаровой, эта сфера регулируется «бесконечными хаотичными решениями, которые представляют собой дикий синтез популизма, угроз, лоббизма, хитросплетений права и общественного мнения».

Российский дипломат напомнила, что крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. «И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», – указала Захарова.

Она напомнила, что многие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер Австралии Майкл Маккормак, глава минфина Франции Брюно Ле Мэр и другие выказали недовольство по этому поводу.

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия. Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», – добавила представитель МИД.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.