Глава СК подтвердил возбуждение дела о геноциде народов СССР во время ВОВ

Российские следователи расследуют уголовное дело о геноциде народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Ряд подобных эпизодов о событиях тех лет соединен в одном общем уголовном деле», – сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Бастрыкина, изначально все это рассматривалось как отдельные факты в связи с обнаружением захоронений мирных жителей после рассекречивания архивных данных. «И мы квалифицировали это как геноцид, возбуждая отдельные уголовные дела», – добавил глава СКР.

Речь идет о захоронениях в Новгородской, Псковской, Орловской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Крымском полуострове. «Основными доказательствами совершения преступлений нацистами сегодня по-прежнему остаются материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии», – отметил Бастрыкин.

Кроме того, доказательствами являются данные других судебных процессов, результаты работы следователей, которые тщательно фиксировали все детали преступной деятельности оккупантов, рассекреченные архивные материалы, показания свидетелей, в том числе родственников жертв нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в местах массовых захоронений времен Великой Отечественной.

Напомним, Следователи в Краснодарском крае возобновили расследование уголовного дела по факту геноцида в период оккупации в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено еще в 1970-е, чтобы установить причастных к событиям членов зондеркоманды СС-10 «а» и их пособников, избежавших ответственности.