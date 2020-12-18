Дело о совершенном фашистами геноциде возобновили на Кубани

Следователи в Краснодарском крае возобновили расследование уголовного дела по факту геноцида в период оккупации в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено еще в 1970-е, чтобы установить причастных к событиям членов зондеркоманды СС-10 «а» и их пособников, избежавших ответственности, сообщили в краевом следственном управлении СК.

В ведомстве сообщили, что «возобновлено предварительное следствие по уголовному делу о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС-10 «а», передает ТАСС.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», – отметили там.

Дело было возбуждено 4 октября 1970 года Управлением КГБ при Совете министров СССР по Краснодарскому краю по фактам массовых убийств граждан СССР членами зондеркоманды на территории Краснодарского края, а также Ростовской области, однако в 1972 году предварительное следствие было приостановлено.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны.