Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы войны

Генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.

Краснов заявил, выступая на международном форуме «Уроки Нюрнберга», открывшемся в день 75-летия начала Нюрнбергского процесса, что «необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», передает ТАСС.

«Требуется внесение изменений в принятый еще 25 лет назад федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», направленных на законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепления таких понятий как «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза», – отметил он.

Кроме того, необходимо дополнить закон положениями о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории, как это уже частично предусмотрено в уголовном законодательстве России.

Краснов также отметил, что в данный момент стоит задача сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что «в России имеется достаточно широкая нормативная база, составляющая правовую основу борьбы с проявлениями нацизма, однако реалии сегодняшнего дня требуют ее совершенствования».

Генпрокурор подчеркнул, что опыт Нюрнбергского трибунала не утратил своей уникальной ценности.

«Сильная и убедительная речь на трибунале Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко была услышана во всех государствах на планете и оказала огромное влияние на оценку этих событий», – сказал он.

Краснов подчеркнул, что «приговор трибунала содержит бесспорное подтверждение факта массового истребления населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов нацистами и их пособниками». Однако в последнее время появилась тенденция, «когда отдельные политические силы стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны, подвергают вольной интерпретации имеющиеся исторические факты, а нередко откровенно фальсифицируют события с целью преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме фашистской Германии».

Также «предпринимаются попытки героизации нацизма, выносятся различного рода заявления и резолюции, в которых вместо однозначного осуждения фашистов и их приспешников, геноцида народов, говорится о неких «преступлениях тоталитарных режимов».

Он подчеркнул, что «Россия всецело заинтересована в незыблемости принципов Нюрнбергского трибунала, заложивших основы развития международного гуманитарного, уголовного права и правосудия на многие годы вперед».

Краснов также сообщил, что Россия может в ближайшем будущем снять грифы секретности с архивных материалов для расследования преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории 22 регионов страны. Также в данный момент расследуются шесть уголовных дел о преступлении нацистов на основании рассекреченных архивных материалов.

Вместе с тем генпрокурор призвал ускорить принятие закона о детях войны: «На федеральном уровне проект «О детях войны» рассматривается законодателями уже несколько лет (с 2014 года). Полагаю, что работу по его принятию необходимо завершать».

Подобные законодательные инициативы, на его взгляд, будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

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