Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы войны

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Лукашенко отрицает существование "своих людей" в белорусском бизнесе, но злится, когда против них вводят санкции Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Страны ЕС договорились о введении против Белоруссии принципиально нового вида санкций – того, который в своем обращении к парламенту Франции предложила Тихановская. Под ударом окажутся целые компании и конкретные предприниматели, которых называют «кошельками Лукашенко». Батька и прежде реагировал на такого рода меры болезненно. А сейчас они бьют по самому уязвимому месту его системы. Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...

Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы войны

    20 ноября 2020, 12:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.

    Краснов заявил, выступая на международном форуме «Уроки Нюрнберга», открывшемся в день 75-летия начала Нюрнбергского процесса, что «необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», передает ТАСС.

    «Требуется внесение изменений в принятый еще 25 лет назад федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», направленных на законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепления таких понятий как «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза», – отметил он.

    Кроме того, необходимо дополнить закон положениями о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории, как это уже частично предусмотрено в уголовном законодательстве России.

    Краснов также отметил, что в данный момент стоит задача сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что «в России имеется достаточно широкая нормативная база, составляющая правовую основу борьбы с проявлениями нацизма, однако реалии сегодняшнего дня требуют ее совершенствования».

    Генпрокурор подчеркнул, что опыт Нюрнбергского трибунала не утратил своей уникальной ценности.

    «Сильная и убедительная речь на трибунале Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко была услышана во всех государствах на планете и оказала огромное влияние на оценку этих событий», – сказал он.

    Краснов подчеркнул, что «приговор трибунала содержит бесспорное подтверждение факта массового истребления населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов нацистами и их пособниками». Однако в последнее время появилась тенденция, «когда отдельные политические силы стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны, подвергают вольной интерпретации имеющиеся исторические факты, а нередко откровенно фальсифицируют события с целью преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме фашистской Германии».

    Также «предпринимаются попытки героизации нацизма, выносятся различного рода заявления и резолюции, в которых вместо однозначного осуждения фашистов и их приспешников, геноцида народов, говорится о неких «преступлениях тоталитарных режимов».

    Он подчеркнул, что «Россия всецело заинтересована в незыблемости принципов Нюрнбергского трибунала, заложивших основы развития международного гуманитарного, уголовного права и правосудия на многие годы вперед».

    Краснов также сообщил, что Россия может в ближайшем будущем снять грифы секретности с архивных материалов для расследования преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории 22 регионов страны. Также в данный момент расследуются шесть уголовных дел о преступлении нацистов на основании рассекреченных архивных материалов.

    Вместе с тем генпрокурор призвал ускорить принятие закона о детях войны: «На федеральном уровне проект «О детях войны» рассматривается законодателями уже несколько лет (с 2014 года). Полагаю, что работу по его принятию необходимо завершать».

    Подобные законодательные инициативы, на его взгляд, будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, а выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.

    В пятницу, 20 ноября 2020 года, исполняется 75 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии.

    Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии.

    Профессор политологии Свободного университета Берлина Хельгард Крамер заявила, что работа Нюрнбергского трибунала имеет ценность для всего мира, так как итоги этого процесса сделали невозможным оправдание нацизма и Холокоста.

    Росархив представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор.


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