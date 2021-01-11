Домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области

СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после обнаружения в одном из домов Кемеровского района тела годовалой девочки с признаками насильственной смерти, сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В жилище в одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил животное», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В ведомстве добавили, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в СК рассказали, что в Приозерском районе Ленинградской области овчарка укусила девятилетнюю девочку в область шеи, от полученной травмы ребенок умер.