В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Мировой экономике предсказали новые проблемы 7 сентября 2020, 02:59

Фото: Christian Ohde/

imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В 2020 году мировую экономику ждут новые проблемы, сообщает Bloomberg. Советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс заявил, что государства после падения экономики из-за коронавируса проходят пик подъема, за которым последует спад, передает РИА «Новости». При этом многие страны готовы свернуть шаги по поддержке экономики, хотя для сохранения позиций требуются новые меры стимулирования. Так, в США в августе создали 1,4 млн рабочих мест. Райан Свит из агентства Moody's заявил о необходимости «поддерживать темп», но без мер стимулирования это будет сложно сделать. В сентябре некоторые крупные бренды, в частности Ford Motor Co. и United Airlines Holdings Inc., сообщили о сокращении рабочих мест. Бизнесу угрожает и возможное обострение отношений США и Китая в преддверии американских выборов. В Китае при этом население все еще не хочет тратить деньги, а банки объявили о худшем более чем за 10 лет падении прибыли, связанном с ростом безнадежных долгов. Фабрики в Европе вынуждены снижать расходы, так как прибыль упала из-за падения спроса. Также существует риск второй волны коронавируса. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга оценил ущерб мировой экономике из-за коронавируса в ближайшие годы в 35 трлн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

