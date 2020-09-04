Москва заявила о безосновательности отдельного заседания СБ ООН по Белоруссии Зеленский решил выступить в ГА ООН 4 сентября 2020, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский президент Владимир Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре в режиме онлайн. «Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня», – сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Напомним, президент России Владимир Путин выступит на ГА ООН 22 сентября. В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.

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