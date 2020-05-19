Гутерреш предложил лидерам стран не приезжать на ГА ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран.

Письмо с этим предложением он направил председателю Генассамблеи. Копию обращения опубликовал постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остер, передает РИА «Новости».

Гутерреш отметил, что ввиду возможного сохранения карантина и ограничений на поездки некоторые из лидеров не смогут приехать в Нью-Йорк.

«Таким образом, вы могли бы порекомендовать, чтобы Генассамблея рассмотрела возможность проведения общих прений 75-й сессии в другом формате – таком, как использование записанных заранее выступлений глав государств и правительств или министров», – сказано в письме.

В зале ГА ООН, предложил Гутерреш, могли бы присутствовать по одному представителю от каждой делегации.

«Такой вариант позволил бы провести общие прения при участии всех стран-членов на максимально высоком уровне при физическом присутствии стран-членов в зале Генеральной Ассамблеи», – говорится в письме.

В начале мая председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.