Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Президент России Владимир Путин действительно планирует выступить на Генассамблее ООН, такую информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

ГА ООН разослала список выступающих, заявление российского лидера в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Неделя высокого уровня должна пройти с 21 по 29 сентября. 22 сентября планируется выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем следует речь лидера США Дональда Трампа. После этого должны выступить лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации.

«Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее как раз выступила с инициативой с учетом эпидемиологической ситуации, предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений, такое же приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля также подтвердил, что обращение будет сделано в форме видеовыступления. Он подчеркнул, что выступление в ГА ООН – всегда серьезное мероприятие, оно требует времени на подготовку.

В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.