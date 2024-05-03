Китай намерен собрать на Луне грунт возрастом в миллиарды лет

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гэ Пин, геологический возраст лунных образцов, собранных ранее США и бывшим Советским Союзом, составляет примерно 3 млрд лет, а геологический возраст образцов, собранных в ходе китайской миссии «Чанъэ-5» в 2020 году, составляет примерно 2 млрд лет. Поэтому, по его словам, ожидается, что возраст этих образцов составит около 4 млрд лет, что сделает их старейшими из когда-либо доставленных на Землю, а также позволит получить новые сведения о происхождении Солнечной системы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сбор образцов лунного грунта разного геологического возраста из разных районов Луны имеет особую ценность для того, чтобы все человечество имело более полное представление о Луне.

Китайское национальное космическое управление добавило, что «Чанчжэн-5 Y8» в пятницу успешно вывела лунный зонд «Чанъэ-6» на переходную орбиту Земля-Луна, миссия ракеты признана успешной. Отмечается, что примерно через 37 минут после старта зонд «Чанъэ-6» отделился от ракеты и точно направился на заданную переходную орбиту Земля-Луна с перигеем 200 километров и апогеем около 380 тыс. километров. Для ракет-носителей «Чанчжэн» это был уже 519 запуск, а для тяжелых ракет «Чанчжэн-5» – десятый.

Позже стало известно, что китайские специалисты доработали тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5», чтобы повысить ее надежность для выполнения миссии «Чанъэ-6».

Инженер Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Цзяюй заявил, что миссия «Чанъэ-6» имеет особую важность, поэтому к ракете-носителю предъявляются крайне высокие требования по надежности. Помимо этого, миссия «Чанъэ-6» ограничена по времени из-за особенностей вывода зонда на лунную орбиту.

В пятницу Китай успешно запустил автоматическую космическую станцию «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны.