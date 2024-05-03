Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны
Китай успешно запустил автоматическую космическую станцию «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны, сообщило Центральное телевидение Китая.
Запуск был произведен с космодрома Вэньчан, станция «Чанъэ-6» состоит из четырех модулей, на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и ЕКА, а на борту орбитального модуля – небольшой спутник из Пакистана, передает ТАСС.
«Чанъэ-6» совершит мягкую посадку на Луне, после чего соберет образцы лунного грунта, затем покинет Луну и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите. Затем возвращаемый модуль приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что вся миссия займет 53 дня.
Ранее Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном испытании на орбите спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Цюэцяо-2»), предназначенного для обеспечения связи с аппаратами, исследующими обратную сторону Луны.