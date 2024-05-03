Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск был произведен с космодрома Вэньчан, станция «Чанъэ-6» состоит из четырех модулей, на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и ЕКА, а на борту орбитального модуля – небольшой спутник из Пакистана, передает ТАСС.

«Чанъэ-6» совершит мягкую посадку на Луне, после чего соберет образцы лунного грунта, затем покинет Луну и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите. Затем возвращаемый модуль приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что вся миссия займет 53 дня.

Ранее Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном испытании на орбите спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Цюэцяо-2»), предназначенного для обеспечения связи с аппаратами, исследующими обратную сторону Луны.