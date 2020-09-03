Додон захотел привиться от коронавируса во время визита в Россию

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре.

«Если я поеду, то поставлю эту вакцину. <...> Попрошу россиян. Там началась массовая вакцинация, прививаются многие руководители, депутаты», – цитирует Додона ТАСС.

Он отметил, что решил не ждать появление альтернатив российскому препарату.

«У меня больше доверия к российской вакцине, чем к американской. <...> Мы были частью этой медицинской системы, и она была одна из лучших», – сказал политик.

Додон уточнил, что в случае, если Молдавии удастся получить партию российских препаратов, то их в первую очередь распределят среди врачей, а также тех, кто находится в группе риска.

Глава государства заверил, что вакцину в стране будут предоставлять бесплатно.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.