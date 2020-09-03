Нарышкин заявил о желании украинских экстремистов «перенести пожар» в Белоруссию

Украинские экстремисты пытаются «перенести пожар» в соседнюю Белоруссию, но у них это «не получится», заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с Украины. По его словам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «бредом» заявления российской стороны о том, что Киев занимался подготовкой экстремистов для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.