Лавров заявил о дестабилизации ситуации в Белоруссии с территории Украины

У России есть сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с Украины, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть национальный корпус, есть Правый сектор* (запрещен в РФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», – сказал Лавров.

По его словам, на Украине также есть лагеря по подготовке таких экстремистов. «По нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области... По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», – добавил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, такая обстановка сложилась не без активного вмешательства извне.

«Республика Белоруссия, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции», – сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что Москву беспокоит ситуация в республике, поскольку Минск – стратегический союзник России.

Глава российского МИД отметил, что руководству республики навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, «которая сама переживает глубокий кризис и сама нуждается в реформировании». Эта организация, по мнению Лаврова, оказалась «неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами».

Также российский министр подчеркнул, что, по мнению Москвы, Европейский союз и НАТО делают деструктивные заявления по поводу ситуации в Белоруссии.

В то же время конституционная реформа в республике сможет обеспечить стабилизацию ситуации в стране, уверен Лавров. Москва считает президентские выборы в республике состоявшимися и надеется на стабилизацию в Белоруссии через диалог.

Также о протестных акциях в республике высказался глава белорусского МИД.

«Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались», – отметил Макей.

«К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью», – заявил белорусский министр.

Он подчеркнул, что Минск выступает категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне.

Ранее Лавров в ходе встречи с Макеем анонсировал встречу президентов России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Москве.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одного российского военного нет на территории республики, но если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку войск.