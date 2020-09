Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире Афроамериканец скончался в США от надетого полицейскими на голову мешка 3 сентября 2020, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, сообщили местные СМИ. Инцидент произошел еще 23 марта, но известно о нем стало только сейчас. Как пишет газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции, инцидент произошел 23 марта в городе Рочестер. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой, передает РИА «Новости». На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать «Дайте мне пистолет». Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги. Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного «перестать плеваться» и «успокоиться». Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным «осложнениями от асфиксии в условиях физического удерживания». Также в документе говорится, что способствующими факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Видеозапись была предоставлена адвокату семьи 20 августа и обнародована в среду. Родственники Пруда выступили с требованием уволить участвовавших в задержании полицейских и предъявить им обвинения.



Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и глава полиции Рочестера заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. Офицеры полиции, задержавшие Пруда, продолжают работать.



Как пишет New York Times, после обнародования видео более 100 протестующих собрались в центре Рочестера рядом с полицейским управлением и прошли маршем до места, где был задержан Пруд. Ситуация время от времени накалялась, в связи с чем полицейские, предположительно, применили против протестующих слезоточивый газ и перцовые баллончики. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости американской полиции. Ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим. Напомним, 24 августа полицейские Висконсина выстрелами в спину ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, после чего в городе Кеноша начались массовые беспорядки, на подавление которых президент США Дональд Трамп бросил Нацгвардию. Днем ранее в Луизиане полицейские при задержании окружили темнокожего Трейфорда Пеллерина и около десяти раз выстрелили в подозреваемого с близкого расстояния. После убийства афроамериканца в Луизиане начались протесты. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Ранее в четверг полицейские в Вашингтоне застрелили афроамериканца при задержании.

