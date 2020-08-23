В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании

Полицейские в штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, сообщил телеканал ABC.

Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал произошедшее в городе Лафайет штата Луизиана как «ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу», передает РИА «Новости».

В полиции штата утверждают, что в пятницу вечером правоохранители приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании подозреваемый попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.

На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около десяти раз.

Полиция штата начала расследование инцидента.

Напомним, в июле генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим, уточнив, что такое положение дел стало ясным в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

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