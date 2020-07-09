Генпрокурор США обвинил полицию в предубежденном отношении к чернокожим

Полицейские в США зачастую относятся к афроамериканцам с особым подозрением, заявил генпрокурор страны Уильям Барр.

Он считает, что такое отношение «широко распространено» среди сотрудников полиции. По его словам, полицейские в меньшей степени склонны сомневаться в причастности афроамериканцев к преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Барр заявил, что такое положение дел стало ясным в связи с гибелью Джорджа Флойда. Он рассчитывает, что эта трагедия окажется «катализатором нужных изменений».

Генпрокурор считает, что нужно «заняться этим вопросом», но не сокращать финансирование полиции, а «думать о том, чтобы больше вкладывать» в нее.

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

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