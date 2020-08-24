Полицейские Висконсина ранили афроамериканца выстрелами в спину

Полицейские американского города Кеноша (штат Висконсин) выстрелили в спину афроамериканцу, он получил серьезные ранения и был госпитализирован.

По данным издания, мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошок и затем выстрелили. По словам соседей, стрельба произошла на глазах у детей пострадавшего. Полиция Кеноши опубликовала заявление, в котором заявила, что прибыла на вызов в связи с инцидентом «бытового насилия». Также полиция отметила, что во время инцидента полицейский выстрелил.

«Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху доставили в больницу Милуоки. Он находится в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение полиции со ссылкой на газету Kenosha News.

Губернатор Висконсина Тони Эверс сообщил, что в «спину Джейкоба Блейка выстрелили несколько раз средь бела дня». Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

«Хотя мы не знаем еще всех подробностей, мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране», – подчеркнул губернатор.

Издание Milwaukee Journal Sentinel пишет, что после того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией, правоохранители оттесняли протестующих от здания полиции и применяли слезоточивый газ. Власти объявили в городе комендантский час.

В воскресенье перерастающие в беспорядки протесты начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании.