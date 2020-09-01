Трамп не поверил в системную жестокость полиции США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости полиции США.

«Я не верю в это», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп считает, что «полиция делает прекрасно свою работу», хотя среди правоохранителей и есть «гнилые яблоки».

«Согласитесь, иногда мы видим что-то», – заявил он, добавив, что иногда «под огромным давлением они не справляются с этим хорошо».

«Они называют это удушение. И это случается», – сказал Трамп, повторив, что не верит в системный характер проблемы.

Трамп заявил об этом в ходе круглого стола, посвященного безопасности, в Кеноше, штат Висконсин.

Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. В городе произошли беспорядки, губернатор Тони Эверс ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Висконсин.