За белых в Америке вступился «народный мститель»

В Соединенных Штатах объявился новый герой. 17-летний Кайл Риттенхаус в ходе самообороны застрелил двух погромщиков – и в результате стал символом «белого пробуждения» в американском обществе. Этот поступок может иметь огромное значение не только для Соединенных Штатов, но и для России, и еще большее, как ни странно – для Украины.

«Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».

Первый абзац – это выдержка из Декларации о независимости Соединенных Штатов, объясняющая право народа на самозащиту. Следующий абзац – текст Второй поправки к Конституции США. Обычно его трактуют именно в контексте права американских граждан владеть огнестрельным оружием, однако мысль о праве на ополчение тоже никто пока не отменял.

Оба этих текста глубоко внедрены в психологию добропорядочных американцев. Поэтому, когда в США леваки и афроамериканцы начали устраивать массовые погромы, мэры и губернаторы из числа демократов фактически поддержали бандитов, а заклеванная прессой полиция частично самоустранилась, то создание «ополчений» было лишь делом времени.

Сначала белые стали с оружием в руках защищать свой бизнес и свои дома от беснующихся люмпенов (вспоминаем Марка и Патрицию Макклоски – пару из Сент-Луиса, вставших с оружием на пороге своего дома и отторгавших оттуда толпу протестантов), а затем в составе вооруженных патрулей вышли на улицы. Трамп называл волонтеров «очень хорошими людьми», а для левых они были «ультраправыми экстремистами и расистами», мешающими черным и левым «законно протестовать».

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А затем случилось, в общем-то, неизбежное. В городке Кеноша, где черные и левые протестовали против действий полиции, защищавший порядок 17-летний Кайл Риттенхаус пристрелил двух погромщиков. Убийство совсем не было похоже на сафари – погромщики напали на Кайла, повалили его, и только после этого подросток нажал на спусковой курок. Однако левые СМИ и комментаторы ополчились на парня – везде в их текстах фигурирует мысль, что он «убил двух человек», а не «отстреливался от напавших на него».

Противники парня добились перевода его дела из Иллинойса (где живет Риттенхаус) в Висконсин (где он совершил убийства) – ведь по законам Висконсина 17-летнего Риттенхауса будут судить как совершеннолетнего. В то же время законодательство этого штата хоть и разрешает появляться на улицах с заряженным оружием, но запрещает это делать людям, не достигшим 18 лет. Всего против Риттенхауса выдвинули шесть обвинений, одно из которых (преднамеренное убийство) тянет, согласно законам Висконсина, на пожизненное.

Великое белое пробуждение?

По сути, на кону в этом деле уже не судьба Риттенхауса, а дальнейший ход всех расовых протестов в США. Если примеру Кайла Риттенхауса последуют другие простые американцы, то черных и левых погромщиков не просто начнут отстреливать на улицах как бешеных собак – может начаться пробуждение большинства. Белые американцы вдруг вспомнят, что это их страна, их собственность и их жизнь. И они не должны каяться и тем более соглашаться на позитивную дискриминацию в адрес меньшинств, которые живут на пособие и при этом настолько обнаглели, что считают себя выше закона.

Именно поэтому левые пытаются добиться максимального наказания для Риттенхауса. Поэтому они пытаются доказать, что парень является не патриотом, а маньяком. «Никто не возьмет ствол и не поедет в другой город просто потому, что он сильно заботится о чужом бизнесе. Нет, они едут потому, что надеются кого-то пристрелить. Это единственная причина, почему люди, как Кайл Риттенхаус, собираются в банды – да, именно банды... Группа чуваков, угрожающая людям оружием», – говорит известный чернокожий телеведущий Тревор Ноа.

Правые же, наоборот, лепят из Риттенхауса героя. Народного мстителя, который пришел на защиту простых американцев. «Кеноша оказалась во власти анархии, потому что местные руководители его бросили. Все представители власти, начиная с губернатора штата Висконсин и далее по списку, отказались обеспечивать соблюдение закона. Они просто отошли в сторонку и смотрели, как Кеноша пылает, – возмущался один из главных журналистов республиканского канала Fox News Такер Карлсон. – И кого-то удивляет, что грабежи и поджоги довели ситуацию до убийства? Насколько мы шокированы тем, что 17-летние подростки с оружием в руках решили, что они должны поддерживать порядок в ситуации, когда больше никто другой не хочет этим заниматься?».

Консервативные организации уже собирают деньги на защиту Кайла Риттенхауса, а также указывают, что все три жертвы Риттенхауса (двое убитых и один раненый) не только сами напали на Риттенхауса, но при этом были закоренелыми преступниками. А адвокаты уже сравнивают парня с ополченцами периода Войны за независимость – людьми, взявшимися за оружие для того, чтобы защитить свои дома. И это не просто красочные слова, а элемент подведения действий Риттенхауса под Вторую поправку.

Кроме того, на сторону Риттенхауса – а значит, и белых, имеющих право защищать себя в управляемых демократами штатах – встал президент Трамп. «Вы видели ту же видеозапись, что и я. Вроде как он пытался от них сбежать. Потом он упал, и они жестоко на него напали... Мне кажется, у него были серьезные проблемы, и его могли убить», – оправдал он парня.

Трамп – к ужасу местного губернатора-демократа Тони Эверса – намерен лично приехать в Кеношу для того, чтобы оценить последствия ущерба городу. И там он, вероятно, скажет еще несколько слов в защиту Кайла Риттенхауса. Скорее всего, к делу подключится и Национальная стрелковая ассоциация – крупнейшая лоббистская организация США, выступающая за максимально либеральное законодательство в области ношения оружия. Ведь если суд решит, что Кайл Риттенхаус имел право пристрелить напавших на него погромщиков, это станет прецедентом. А значит, приведет не только к росту продаж оружия белым, но и к дополнительной защите Второй поправки от пытающихся отменить ее демократов.

А проснутся ли соседи?

История вокруг Кайла Риттенхауса будет, безусловно, обрастать новыми подробностями и смыслами. Судебный процесс начнется в конце сентября и продлится достаточно долго. За ним, скорее всего, будут следить и в России – ведь некоторые его смыслы находят отклик в душах россиян и могут вызвать серьезную общественную дискуссию.

Дело Риттенхауса будет обсуждаться прежде всего в контексте событий в соседней с нами республике. Россиянам крайне интересно, почему если в США большинство, находящееся под прессингом агрессивного и неподконтрольного полиции меньшинства, может взять наведение порядка в свои руки, то на Украине оно молчит в тряпочку? Почему на Украине никто за пределами Донбасса не организовал за последние годы сокращение популяции нацистов, контролирующих улицы, терроризирующих людей и учащих их тому, на каком языке им говорить и как правильно зиговать?

Дело, конечно, не в разностях оружейного законодательства. Действительно, в США люди могут спокойно купить огнестрел, а на Украине – нет, однако для обучения зарвавшегося быдла уму-разуму не обязательно открывать огонь на поражение. Есть и иные способы физического внушения. И даже не в положениях обычного законодательства – и там и там защита от нападающего быдла может быть расценена как самозащита.

Дело в том, как это законодательство применяется. В США, несмотря на весь либеральный вой, Кайла Риттенхауса оправдают – в худшем случае ему грозит срок за создание опасной ситуации при использовании оружия (до полутора лет тюрьмы) и незаконное ношение оружия лицом, не достигшим 18 лет (до девяти месяцев тюрьмы).

На Украине же ни один судья не посмеет оправдать человека, пристрелившего напавшего на него нациста – иначе нацисты придут к самому судье и его семье. А сам стрелок рискует быть убитым в отместку на улице – причем убитым безнаказанно. Ведь если в Штатах правоохранители просто стоят в сторонке, то на Украине они кормятся с нацистами из одного корыта (с руки министра внутренних дел Арсена Авакова).

Да и, наконец, нет у большинства украинского «Трампа», который встал бы на их сторону. Зеленский боится стать настоящим президентом и бросить вызов нацистам, оспаривающим его право на власть. Что ж, пианист играет так, как умеет.

Поэтому можно ли осуждать украинцев, не идущих по пути Кайла Риттенхауса? С одной стороны, нет. Но, с другой стороны, эти украинцы должны понять, что если они не очистят улицы своих городов от нацистов, то никто другой за них это не сделает. И их страна не сможет выйти из состояния гражданского конфликта. Поэтому Украине, конечно, очень нужен Кайл Риттенхаус. Да, его судьба будет куда трагичнее, чем у американского коллеги – однако он хотя бы разбудит украинское большинство.